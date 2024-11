SANKO Sanat Galerisi’nde “Denizcinin Umudu” Temalı Resim Sergisi

Eşinin denizci olması nedeniyle 6 yıl boyunca dünya denizlerini gezdiğini anlatan Can, “Denize ve denizcilerimize daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşündüğüm için farkındalık oluşturmak amacıyla eserlerimde deniz temasını tercih ettim” dedi.

Eserlerinde yaşanmışlık olduğunu ifade eden Can, “Denizdeki yaşam karadakinden çok farklı. Denizde yaşam daha zor. 45 gün boyunca hiç karayı görmeden denizde seyahat ettim. Çocuğumu denizde büyüttüm. Bu tecrübelerimi eserlerimi anlatmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Sanatın birleştirici ve iyileştirici yönünün toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Can, şunları kaydetti:

“Eserlerimi SANKO Sanat Galerisi’nde Gaziantepli sanatseverler ile buluşturduğum için çok mutluyum. Gaziantep; tarihi, doğal güzel güzellikleri, kültürel zenginliği, sanayisi ve gastronomisiyle çok özel bir şehir. Böylesi özel bir şehirde eserlerime ev sahipliği yapan SANKO Ailesine teşekkür ediyorum.”

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu ise 336’ncı sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Ayşen Hocamız SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açan 700’üncü sanatçımız oldu” ifadelerini kullandı.

Galerinin tamamen profesyonel anlayışla yönetildiğine dikkat çeken Köylüoğlu, seçkin profesyonel sanatçıları ağırlayarak sanatseverlerle buluşturduklarının altını çizdi.

Konuşmaların ardından Ressam Gül Öztürkmen Demir, galeri adına Zeugma, Fırat’ın Gerdanlığı isimli yayını Ayşen Can’a takdim etti.

Sergi açılışına ressamlar Yeşim Şeşen, Ayşegül Bakkaloğlu, Nurten Çatıkkaş, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Ayşen Can’ın 28 eserinin yer aldığı “Denizcinin Umudu” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 6 Aralık 2024 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ressam Ayşen Can, eğitim hayatını Ankara’da tamamlamıştır. Kaptan olan eşiyle 6 sene dünya denizlerini dolaşan sanatçı, gittiği 30’dan fazla ülkede sanat müzelerini gezip, araştırmalar yapmıştır. Sanatçı, gemi şartlarının nedeniyle karakalem, pastel ve suluboya çalışıp, bol bol fotoğraf çekmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra deniz ve denizdeki yaşamdan çok etkilenip deniz konulu resimler çalışmaya başlamıştır. Şimdiye kadar 5 kişisel, 28 karma sergi, 7 çalıştay ve sempozyum ile 7 fuara katılan sanatçının Türkiye’de ve yurt dışında resmi ve özel koleksiyonlarda resimleri yer almaktadır. İki eseri Denizcilik Müzesinde sergilenen ve çalışmalarını İstanbul’da kendi atölyesinde sürdüren sanatçı, resim dersleri de vermektedir.

Vira Haber