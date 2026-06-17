Serik'te Sahil Temizliği Gerçekleştirildi

Boğazkent Mahallesi'nde bulunan otelin sahilinde düzenlenen etkinlikte, sahilde bulunan caretta caretta yuvalarından çıkacak yavru deniz kaplumbağalarının denize daha güvenli ve rahat ulaşabilmesi amacıyla çevre temizliği yapıldı. Katılımcılar, sahil boyunca sigara izmaritleri ve çeşitli atıkları toplayarak çevrenin temizlenmesine katkı sağladı.

Otelin Kalite Departmanı Sorumlusu Zeynep Başer, Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla öğrencilerle birlikte otelin Mavi Bayraklı sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başer, etkinlik kapsamında öğrencilere deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları ve Mavi Bayrak uygulaması hakkında bilgi verdiklerini ifade ederek, "Sürdürülebilir bir gelecek için çevre bilincinin genç nesillerden başlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu farkındalığı artırmak amacıyla projeyi hayata geçirdik" dedi.

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Canan Gökoğlu ise daha temiz çevre, daha temiz denizler ve yaşanabilir bir gelecek bırakmak için bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Etkinlik sonunda toplanan atıklar geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için ilgili birimlere teslim edilirken, katılımcılar çevre ve deniz yaşamının korunmasına yönelik farkındalık mesajları verdi.

Etkinliğe, Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra otel çalışanları ve tesiste tatil yapan yabancı turistler katıldı.

Vira Haber