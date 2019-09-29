TCG Kınalıada Deniz Kuvvetleri'ne teslim ediliyor

MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Türk savunma sanayisi, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisini donanmaya teslim edecek. Bu alanda Türkiye'nin tek seferdeki en yüksek rakamlı ihracatı olan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nde de birinci geminin sac kesimi gerçekleştirilecek.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda pazar günü Türk savunma sanayisi adına iki önemli gelişme yaşanacak.

MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni, Tersane Komutanlığı'nda yapılacak.

MİLGEM ile ilk defa korvet tipi bir askeri geminin tasarımını milli olarak gerçekleştiren Türkiye, gemi tasarımı, tekne inşası ile sistem entegrasyonunda dışa bağımlılığı azalttı ve önemli bilgi birikimi, tecrübe ve altyapı kazanımları elde etti.

Geçen sürede TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Burgazada gemileri Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Son olarak TCG Kınalıada da donanmanın envanterine girecek.

Proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca ana yükleniciler olarak STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile başta ana tahrik sistemi olmak üzere platform sistemleri ve dizayn hizmetlerine yönelik, ASELSAN-HAVELSAN iş ortaklığı ile savaş sistemlerinin tedariki için sözleşme imzalandı.

ASELSAN, silah ve sensör sistemlerini sağlarken, HAVELSAN, Advent Savaş Yönetim Sistemi'ni temin etti. Bu firmaların altında ise alt yüklenici olarak Gürdesan, Sirena Marine, Yaltes, Anel Marin, İşbir, Figes gibi firmaların da bulunduğu 50'yi aşkın yerli firma görev aldı. Gemiler, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda inşa edildi.

Savunma Sanayii İcra Komitesinin MİLGEM Projesi kapsamında başkanlığa verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürün ile tasarım kabiliyeti kullanımını en başta tutacak şekilde, tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalandı. Projede geçen yıllar içerisinde yerlilik oranı yüzde 70 seviyesine kadar getirildi.

Advent ve Atmaca göreve başlıyor

TCG Kınalıada ile Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca da bir deniz platformunda görev yapmaya başlayacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi kapsamında geliştirilen Atmaca, test atışlarında belirlenen hedefleri başarıyla vurdu. Atmaca'nın entegrasyonuyla MİLGEM'lerin caydırıcılığı daha da artırılacak.

Tamamen yerli ve milli ağ destekli yeteneğe sahip Advent Savaş Yönetim Sistemi de gemideki bir diğer önemli yenilik olacak. Tüm atış testlerini başarıyla tamamlayan sistem, TCG Kınalıada ile Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet verecek.

TCG Kınalıada'da, projenin üçüncü gemisinde de kullanılan, ASELSAN Hızır Torpido Karşı Tedbir Sistemi de yer alacak.

Pakistan'ın MİLGEM'leri için çalışmalar başlıyor

Türk savunma sanayisinin tek seferdeki en yüksek rakamlı ihracatı olan Pakistan MİLGEM Korvet Projesi'nde birinci geminin sac kesimi de pazar günü İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek.

Yapılacak törenle Türkiye ile Pakistan arasında savunma sanayisinde var olan ilişkiler yeni bir boyut kazanacak.

Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 MİLGEM üretilecek.

Kınalıada korvetinin tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilirken, bu faaliyetler için gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü.

Platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanan Kınalıada korvetinde 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı.

MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı "Harpoon" deniz füzesinin yanında, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen "Atmaca" füzesi de kullanılıyor.

Öte yandan, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent" de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada'nın tam boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metre olarak yapıldı.

Gemi, 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekat kabiliyetine sahip olmakla birlikte, ana tahrik sistemi, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana geliyor.

Kınalıada, 29 deniz mili azami sürate ulaşabilirken, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebiliyor.

Çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılan Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip olarak tasarlandı.

Vira Haber