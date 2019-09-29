TCG Kınalıada 'Mavi Vatan'ın hizmetinde

4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmasında "Son olarak proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl Atak helikopterimizi, gemilerimizi, İHA’larımızı, SİHA’larımızı yaptıysak savaş uçaklarımızı yapmayı da başaracağız. İnşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zamanı yakındır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkelerden biri olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, teslim töreni için bir araya gelinen 4. milli gemi Kınalıada Korveti'nin, Türkiye'ye, millete ve denizcilere hayırlı olmasını dileyerek, sac kesme törenini gerçekleştirecekleri geminin de dost ve kardeş Pakistan devletine hayırlı olmasını temenni etti. Erdoğan, "Deniz kuvvetlerimiz donanımı, disiplini ve yetenekli personeliyle bizleri gururlandırıyor. Milgem gemilerinin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada atmaca roketlerini kullanacak. " dedi.

Bu gemilerin ve içinde yer alan tüm sistemlerin tasarımından inşasına, üretimine kadar her aşamasında emeği geçenlere şükranlarını sunan Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.

Bu savaşın Barbaros Hayrettin Paşa komutasında büyük bir düşman donanmasına karşı verildiğini hatırlatan Erdoğan, kazanılan zaferin ardından Osmanlı Devleti'nin, Akdeniz'deki hakimiyetini perçinlediğini, Türk donanmasının gücünün tüm dünyaya gösterildiğini anlattı.

Bu vesileyle Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve tüm denizcileri rahmetle yad eden Erdoğan, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz, devraldığı bu mirası daha da güçlendirerek geleceğe taşıyor. Deniz Kuvvetlerimiz, birikimi, donanımı, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerinde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor." dedi.

Erdoğan, Sahil Güvenlik ile Türkiye karasularında, donanmayla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın huzuru, adalet ve barışı için çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

"Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah." diyen ecdada kulak vererek, eksikleri sürekli tamamladıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Son dönemde dünya ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Bu sebeple karada ve havada devreye aldığımız nice savunma ve taarruz sistemlerimiz gibi MİLGEM gemilerimizi de kararlılıkla inşa ediyor, denizlere uğurluyoruz. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkelerden biri olmuştur. Bu kapsamda hepimiz, ürettiğimiz Heybeliada'yı 2011'de, Büyükada'yı 2013'te, Burgazada'yı da 2016'da denize indirmiştik. MİLGEM Projesi'nde yıllar içinde edinilen tecrübeyle, yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine kadar yükselttik ve böylece onu denize indiriyoruz."

Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetlerinin, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, "Bu süreçte ihtiyaç duyulan tasarım, araştırma, geliştirme, tedarik ve hizmet alım işleri, Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi. Gemimizin platform sistemleri ve dizayn sistemleri, STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş ve yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlandı. Bu firmalarımızın altında 50'yi aşkın yerli firma, alt yüklenici olarak görev yaptı."

Akar: Yüzde 100 milli dizayn ile yüzde 70'lere varan yerli malzeme…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı MİLGEM Projesinin 4. Gemisi "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"nde, yerli ve milli savunma sanayinin geliştirilmesindeki azim ve kararlılığın ürünü olan "Ada" sınıfı MİLGEM korvetinin dördüncüsü olan TCG Kınalıada'nın Deniz Kuvvetlerine tesliminin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aynı zamanda dost ve kardeş Pakistan ile ilişkileri daha da ileriye taşıyacak bir projeyi de hayata geçirmenin heyecanı içinde olduklarını ifade eden Akar, "Mavi vatanımızdaki zenginlikleri korumak için eğitimli personelin yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış Deniz Kuvvetlerine, deniz gücüne sahip olmak bir zarurettir. Tarihe baktığımızda görüyoruz ki, deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır. Bu bakımdan güçlü bir donanmaya ihtiyacımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacak." diye konuştu.

Bakan Akar, satın alma yoluyla orduların modernize edilmesinin bir tercih olduğunu ancak bu yaklaşımın pek çok mahzuru olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun örneklerini tarihimizde ne yazık ki çokça gördük. Birinci Dünya Savaşı sırasında parasını ödediğimiz halde teslim edilmeyen gemiler Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bugüne kadar gerek silah sistemlerinin gerekse mühimmatın temininde maruz kaldığımız haksızlıklar, toplumsal hafızamızda derin izler bırakmıştır.

Edindiğimiz tecrübeler devletimizin bekası, asil milletimizin huzur ve güvenliği için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinin, ilerletilmesinin hayati önemi haiz olduğunu bizlere açıkça göstermiştir. Kısacası biz artık pazar olmak istemiyoruz. Bugün, şanlı tarihimizdeki başarılarımızdan ilham alarak ve hatalarımızdan dersler çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Zat-ı alilerinin teşviki, desteği ve liderliğinde yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayi alanında büyük başarılar elde ettik ve daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır."

"YÜZDE 100 MİLLİ DİZAYN"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayinde milletçe gururlanılan bir noktaya gelindiğini belirterek, "Ancak bu noktadan çok daha ileriye gideceğimize de inancımız tamdır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur. Bu yaklaşımla kamu, vakıf, özel sektör kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz tam bir uyum içerisinde çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Son yıllardaki yerli sanayi ve milli kalkınma atılımlarına değinen Akar, şöyle devam etti:

"Bugün, tüm bu bileşenlerin eş güdümle çalışmasının iyi bir örneğini, MİLGEM projesinin bir ürününü görüyoruz. TSK'nın etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığına büyük katkı sağlayacak Kınalıada korvetinin Deniz Kuvvetlerimize katılmasıyla birlikte mavi vatanımızdaki gücümüz ve uluslararası görevlerdeki etkinliğimiz önemli ölçüde artacaktır. Şu anda marka, tasarım ve tüm fikri mülkiyet hakları Bakanlığımıza ait bulunan MİLGEM projesinde yüzde 100 milli dizayn ile yüzde 70'lere varan yerli malzeme kullanarak harp gemilerimizi inşa ediyoruz. Hatta kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın da ötesinde artık dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılayacak duruma gelmiş bulunuyoruz.

Özellikle belirtmek isterim ki bu stratejik değerdeki projemizi, Milli Mücadele yıllarında maddi-manevi bizlere önemli destekte bulunan dost ve kardeş ülke Pakistan ile paylaşmak, bizler için ayrı bir gurur vesilesidir.

MİLGEM projelerinde kazandığımız tecrübeleri, dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak ve ortak bir çalışma modeli ile sinerji üretmek, bu projenin en önemli kazanımlarından biri olacaktır. Pakistanlı dostlarımız ve Milli Savunma Bakanlığı şirketimiz ASFAT başta olmak üzere kamu kurumları, vakıf şirketleri ve özel sektördeki paydaşlarımızın sahip olduğu tecrübe ve nitelikli insan kaynağıyla projeyi başarılı bir şekilde tamamlayacaklarına inanıyor ve onlara güveniyoruz."

"DENİZLERİNİZ SAKİN, PRUVANIZ NETA, BAHTINIZ AÇIK OLSUN"

Vatan topraklarının, mavi vatanın, semaların ve milletin güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden karada, denizde ve havada mücadele edebilmesi için savunma sanayinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi ve ilerletilmesini "olmazsa olmaz" bir husus olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda milli savunma sanayimizin gelişmesindeki kararlı tutumunuz, liderliğiniz ve desteğiniz dolayısıyla zat-ı alilerine şahsım, mesai ve silah arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyor, gurur duyulan bu ve benzeri projelerin hayata geçirilmesinde, başarıyla yürütülmesinde emeği geçenlere, katkıda bulunanlara yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden ebediyete intikal etmiş olanları da rahmet ve minnetle yad ediyorum.

TCG Kınalıada korvetinin ülkemize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize, sac kesme törenini gerçekleştirdiğimiz bu güzide projenin de dost ve kardeş ülke Pakistan'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerini TCG Kınalıada korveti Komutanı ve personeline yönelik, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun." ifadeleriyle tamamladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi, Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılanırken, Erdoğan askerleri "Merhaba Bahriyeli. Nasılsınız?" diyerek selamladı.

Pakistan milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmalarıyla başlayan törende, MİLGEM, Kınalıada korveti ve Pakistan MİLGEM korvet projesi hakkında bilgi verildi.

TCG Kınalıada Komutanı Deniz Albay Erhan Fıçıcı'ya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmet belgesi takdim edildi. Albay Fıçıcı, hizmet belgesini ant içerek aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından kask, kaynakçı eldiveni ve gözlük takarak, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi ile birlikte Pakistan MİLGEM korvet projesi 1. gemisinin ilk kaynağını yaptı.

Törenin ardından TCG Kınalıada personeli gemideki yerini alarak göreve başladı.

. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Heybeliada, Büyükada ve Burgazada korvet gemilerinin ardından Kınalıada korveti için İstanbul Tersane Komutanlığı'nda tören gerçekleştirildi.

Kınalıada korvetinin tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilirken, bu faaliyetler için gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü.

Platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanan Kınalıada korvetinde 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı.

MİLGEM Ada Sınıfı Korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı "Harpoon" deniz füzesinin yanında, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen "Atmaca" füzesi de kullanılıyor.

Öte yandan, HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent" de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılıyor.

Teknik Özellikleri

Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda olan Kınalıada'nın tam boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metre olarak yapıldı.

Gemi, 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekat kabiliyetine sahip olmakla birlikte, ana tahrik sistemi, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana geliyor.

Kınalıada, 29 deniz mili azami sürate ulaşabilirken, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebiliyor.

Çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatılan Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip olarak tasarlandı.

Öte yandan bu vesileyle MİLGEM projesinin fikir babası olan Prof. Dr. Yücel Odabaşı'nı da rahmet ve saygı ile anıyoruz.

Vira Haber