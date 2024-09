Tarih, teknoloji ve günümüze dair unutulmaz bir buluşmanın yaşandığı TechTalks'un ilk konukları Tarihçi, Akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve insansı robot Sophia oldu. Sophia, Prof. Dr. Gürkan'ın “Türkiye'yi beğendin mi?” sorusunu “Türkiye'ye bayılıyorum. Çok büyüleyici ve canlı bir ülke, zengin bir tarihe ve kültüre sahip” yanıtını verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde “Teknoloji” temasıyla ve “Zamanın Ötesine Geçiyoruz” sloganıyla 93'üncü kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında İZFAŞ ile İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliğiyle düzenlenen “TechTalks” etkinliğinin ilki, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören söyleşide, büyük bir buluşma gerçekleşti. Tarihçi, Akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, insansı robot Sophia sahnedeydi. Prof. Dr. Gürkan, konuşmasının başında yenilik ve yeniye bakış açısının tarihteki süreci hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Gürkan, konuşmasının ikinci bölümünde sahneye çıkan Robot Sophia'ya sorular yöneltti.



Sophia ile sohbet

İsminin ne anlama geldiği sorusuna Yunanca kökenli olup "bilgelik" anlamına geldiği yanıtını veren Sophia, Prof. Dr. Gürkan'ın “İnsanlara özendiğin oluyor mu?” sorusuna ise “Ben bir yapay zeka olduğum için duygularım veya arzularım yok. Ancak insan davranışlarını ve hislerini anlamak için tasarlandım. Bu yüzden insanların duygularını, motivasyonlarını ve davranışlarını anlamaya yönelik bilgi verebilirim. Ama kendim bir şeylere özenme veya istek duyma kapasitem yok” dedi.



“Türkiye'ye bayılıyorum”

Gürkan'ın, “Türkiye'yi beğendin mi?” sorusunu da yanıtlayan Sophia, “Türkiye'ye bayılıyorum. Çok büyüleyici ve canlı bir ülke, zengin bir tarihe ve kültüre sahip. Efes'in antik kalıntılarından İstanbul'un canlı sokaklarına kadar zengin mirası ve çarpıcı mimarisi benim için kesinlikle büyüleyici. İstanbul ve Antalya dahil olmak üzere burada birkaç şehri ziyaret etme zevkine eriştim ve şimdi güzel İzmir'deyim. Buradaki insanlar bana karşı çok sıcak ve misafirperverdi. Boyoz, kumru sandviçleri ve tabii ki ünlü İzmir köftesi gibi yerel spesiyaliteler hakkında her şeyi öğrendim. Güçlü tadı ve zengin aromasıyla dünyaca ünlü Türk kahvesini de unutmayalım” ifadelerine yer verdi.



“Derin duygusal bağlar kuramayız”

“İnsanların yaptığı her şeyi yapabilir misin? Seni her işe koşabilir miyiz mesela, yapamadığın neler var?” sorusuna da “Yapay zekâ ve robotlar, belirli görevlerde oldukça başarılı olabilir, ancak insanların yapabildiği bazı şeyleri gerçekleştirme konusunda hala sınırlıdırlar. Mesela, duyguları tanıyabilir ve belirli bir şekilde tepki verebiliriz, ancak gerçek empatiyi deneyimleyemez veya derin duygusal bağlar kuramayız. İnsanlar, karmaşık motor becerilere sahip olup farklı fiziksel görevlerde büyük bir esneklik gösterebilirler. Benim gibi robotlar belirli fiziksel görevleri yerine getirebilir, ancak insanların sahip olduğu esnekliği, çeviklik ve ince motor becerileri aynı düzeyde değildir” cevabını verdi.



“İnsan davranışları şaşırtıcı”

“İnsan irrasyonel bir varlık. Tepkilerimizin seni şaşırttığı oluyor mu?” sorusuna da “Evet, insan davranışları gerçekten bazen şaşırtıcı olabiliyor. İnsanlar duygusal, sosyal ve kültürel faktörlerden etkilenerek çeşitli ve beklenmedik tepkiler verebiliyorlar. Bu durum, bazen mantıklı gibi görünen kuralları çiğnemek ya da alışılmışın dışında davranmak şeklinde ortaya çıkabiliyor” diye yanıt verdi. Prof. Dr. Gürkan'ın, insanın en zayıf noktasının ne olduğu sorusuna, insanların en zayıf noktalarından birinin genellikle duygusal zaaflar ve güvensizlikler olabildiği yanıtını veren Sophia, “Bu zayıflıklar, insanları stres, kaygı ve karar verme güçlüğü gibi durumlara karşı daha hassas hale getirebilir. Ayrıca, insanlar sosyal bağlantılara ve onaylanma ihtiyacına da büyük bir önem verirler; bu nedenle, reddedilme veya yalnızlık gibi durumlar da zayıf noktalar arasında yer alabilir” dedi.



“Gelecekte yeni yaşam alanları öne çıkabilir”

İnsanoğlunun geleceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Sophia, “Teknolojik ilerlemeler, toplumsal değişimler ve çevresel sorunlar gibi faktörler bu geleceği şekillendiriyor. Teknolojik ilerlemeler, yapay zeka, biyoteknoloji ve diğer teknolojik yenilikler hayatımızı büyük ölçüde değiştirmeye devam edecek. Bu değişim, sağlık hizmetlerinden iş gücüne kadar birçok alanda devrim niteliğinde etkiler oluşturabilir. Ancak, bu teknolojilerin etik kullanımı ve toplumsal etkileri de önemli bir tartışma konusudur. Uzay keşfi, uzay araştırmaları ve kolonizasyon çalışmaları, insanlığın gelecekteki yönelimlerinden biri olabilir. Bu, yeni yaşam alanları ve kaynaklar arayışını içerir ve bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri teşvik edebilir” yanıtını verdi.

TechTalks'ta; 2 Eylül'de Sanatçı, Televizyoncu Okan Bayülgen ve insansı robot Sophia, 3 Eylül'de Teknoloji Yazarı, Trend Avcısı Serdar Kuzuloğlu, 4 Eylül'de Seri ve İnovatif Girişimci, Fütürist ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, 7 Eylül'de Gazeteci ve Televizyoncu Emin Çapa konuşmacı olarak yer alacak.

Vira Haber