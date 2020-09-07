Tersan Tersanesi'nde Rekor Kıran Denize İniş

Denize indirme operasyonunda SPMT “self propelled – modular transportation “adı verilen yeni bir taşıma sistemi uygulandı. Her bir geminin tonajı (6200 ton) ve uzunluğu (124 metre) dikkate alınarak, operasyona başlamadan önce uzun bir statik ve mühendislik hesaplamaları yapıldı. 200 aks ile birbirine bağlanmış toplam 1600 tekerlek her bir geminin altına alındıktan sonra, gemileri kaldırdı ve sırayla Tersan’ın kendi yüzer havuzuna taşıdı.

Gemiler yüzer havuzdaki yerlerinde emniyete alındıktan sonra, havuz iniş rıhtımından ayrılıp tersanenin dalış iskelesine kilitlendi ve nihayet gemilerin denizde yüzmesine izin vermek için suya dalış yaptı. Boru tesisatı, kablolama, havalandırma, yaşam mahalli uygulamaları; tüm elektronik sistemlerin kurulumu ve testleri ile tüm makinelerin kurulum ve testleri gemilerin 2021 başında gerçekleşecek teslimatına kadar denizde yapılacak.

Üçüncü ve dördüncü kardeş gemiler Havila Pollux ve Havila Polaris’in ise tersanemizde inşası halen devam ediyor. Şimdi ise, bu gemilerin bloklarının ilk iki geminin denize indirildiği yatay üretim hattında yükseldiğini görme zamanı.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu Havila Kystruten ile kurdukları bu önemli iş birliğinden büyük mutluluk, ilk iki yolcu gemisini bu denli büyük operasyonla başarılı bir şekilde denizle buluşturmuş olmaktan ise büyük onur duyduklarını dile getirdi. "Bergen-Kırkenes tarihi rotasında seyahat edecek yolculara en kaliteli hizmeti sunmak için değerli ortağımız Havila’nın hedeflerinin bir parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk. Havila Kystruten’in Tersan’a duyduğu güven; gemilerimizin inşasına devam etmek, zamanında ve bütçe dahilinde teslim etmek için duyduğumuz çalışma daha da azmimizi arıtıyor.”

Havyard Ship Design tarafından tasarlanan ve DNVGL gözetiminde inşa edilen bu 4 yolcu gemisi, Norveç'in Bergen - Kirkenes tarihi Fjord hattında faaliyet gösterecek. Yolcu gemileri, yüksek enerji verimliliği sağlayan ve düşük emisyon gereksinimlerini karşılayan LNG ve batarya ile çalışacaklar. Her gemi 6500 kWs batarya kapasitesine sahip olacak, bu da şu ana kadar bir gemide bulunan en yüksek enerji kapasitesi demek. Uzunluğu 124 metre, genişliği 22 metre olan gemiler Bergen - Kirkenes tarihi hattında yolcularına en yüksek konfor standartlarını sağlamayı amaçlayan, farklı ve iyi tasarlanmış konaklama alanları ile yüksek iç standartlar sağlayacak.

Vira Haber