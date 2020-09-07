Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği'nde İhraç Yükleri Yüzde 7 Arttı

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, 2020'nin ilk 7 ayında 2019’a göre konvansiyonel kargo hacminde covid-19'un olumsuz etkilerine rağmen yüzde 5 artış ile 4 milyon 870 bin ton yük elleçlediklerini söyledi.

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ (MIP) Genel Müdürü Johan Van Daele, Johan Van Daele, “Türkiye’nin yer aldığı coğrafyadaki stratejik konumu, lojistik altyapısı ve sahip olduğu avantajlardan faydalanılarak dünya deniz taşımacılığındaki payımızın artırılması büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda denizciliğin bir devlet politikası haline gelmesi, teşvik ve imkânların arttırılması yönünde yapılacak çalışmalar Türkiye denizciliğini üst seviyelere taşımak yönünde etkili olacak” diye konuştu.

PANDEMİYE RAĞMEN 4 MİLYON 870 BİN TON YÜK ELLEÇLENDİ

Van Daele, şöyle devam etti: “2020'nin ilk yarısında ithal yüklerde yüzde 10 artış, ihraç yüklerde ise yüzde 7 artış gerçekleşti. İthalattaki yüzde 10 olan artış hammadde kalemleri ve 2. çeyrekte uygulanan korumacı vergi uygulamaları ile mevcut durumda düşüş eğilimi gösterirken, ihracattaki yüzde 7’lik büyüme normalleşme ve gıda yüklerinin artışından kaynaklandı” dedi.

LİMANLARIN GELİŞMESİ EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Deniz taşımacılığının Türkiye için önemine dikkat çeken Van Daele, şunları kaydetti: “Transit konteyner ve iç taşımacılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi, limanların karayolu ve demiryolu bağlantılarının geliştirilmesi, limanların geri saha sorunlarının çözülmesi ve orta ve uzun vadeli master plan genişleme sahaları sağlanması, gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve ara eleman yetiştirmek için eğitim desteğinin sağlanması da sektörümüzün gelişmesinde önemli rol oynayacaktır. Çünkü Türkiye’nin dış ticaret taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ı denizyolu ile yapılıyor ve GSMH’deki payı ise yüzde 2,5 seviyesinde. Denizcilik sektörünün Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı katma değeri ise 20 milyar doları buluyor.

Limanların gelişmesi, ekonominin gelişimine pozitif ivme kazandıracak, dolayısıyla hem sektör hem de ülke kazanacaktır.”

“TÜRKİYE ORTA ASYA ÜLKELERİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR LOJİSTİK ÜS OLUR”

Türkiye'nin stratejik öneminden aldığı güce değinen Johan Van Daele, şöyle devam etti: “Yüksek teknoloji kullanımı ve otomasyona geçilmesi, yük konsolidasyonu, Ar-Ge ve iş gücü kalitesinin artırılmasına dönük yatırımlar bölgesel ticarete önemli katkılar sağlamaya devam edecek.

Bölgemizde, limanlar ile kara ve demiryolu bağlantılarını güçlendirecek lojistik yatırımlar, değişen ve gelişen bağlantı yolları ile Türkiye ve çevre ticaret havzalarına önemli fırsatlar getirecek. Ayrıca Endüstri 4.0 ile yaygınlaşan dijital ürünler, farklı kültür ve dillerin konuşulduğu bölgemizde yük ve hizmet konsolidasyonu noktasında yatırımcıları bir adım öne çıkaracak.”

Kaynak: Dünya Gazetesi