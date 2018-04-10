Türkiye - Pakistan ortak deniz tatbikatı sona erdi

Pakistan Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatın Pakistan'ın Karaçi Limanı'ndan yola çıkan gemiler ile karadaki personelin katılımıyla gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatta, bölgedeki denizlerin güvenliğini sağlamak için ortak operasyonlar yapma kabiliyetinin yanı sıra iletişim, koordinasyon, hava saldırılarına karşı hazırlık ile uçak ve helikopterlerle ortak hareket konularında çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 4 gün süren tatbikatta, iki ülke deniz kuvvetlerinin birbirinin tecrübe ve kabiliyetlerinden faydalandığı kaydedildi.

Umman Denizi açıklarındaki tatbikata Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gelibolu Fırkateyni ve personeli katıldı.

Vira Haber