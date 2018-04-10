Yıldırım Holding gözünü Amerika'ya dikti

Yıldırım Holding şirketlerinden Yılport Holding, Amerika’da Mississipi Eyalet Liman İşletmesi ile imzaladığı niyet mektubu çerçevesinde yurtdışı operasyonlarını büyütmeye yönelik önemli bir adım attı. Küresel çapta liman operasyonları gerçekleştiren Yılport Holding, değerleme çalışmaları ve müzakereleri takip eden süreçte Amerika’nın en büyük limanlarından birinde faaliyet gösteren ilk Türk şirketi olacak.



Gulfport Limanı’nın yaklaşık 570 milyon dolarlık yenileme programı kapsamında bulunan tesise donanım ve teçhizat yatırımı yapacak olan Yılport Holding, Kuzey Amerika’daki ilk liman operasyonunu da hayata geçirecek. Yılport Holding’in büyüme stratejisi ve vizyonu kapsamında yapılacak olan bu yatırım, halen Pennsylvania’nın Butler kentinde üstün kaliteli demir alaşım üretimi ve yüksek teknoloji rafineri faaliyetleri bulunan Yıldırım Holding’in Kuzey Amerika’daki operasyonlarını genişletmesi anlamına geliyor.



Yılport Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, çok amaçlı liman operasyonları konusundaki bilgi birikimi ve uzmanlıklarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Amerika’daki pek çok limanda yeterli yatırımın olmadığını gördük. Bu bağlamda Gulfport Limanı için iyileştirme, terminal verimliliği ve hizmetlerinin artırılması için en son teknolojileri kullanacağımız ve Gulfport Limanı’nı bölgenin en rekabetçi tesislerinden biri haline getirecek yatırımları gerçekleştirmek için kararlı bir adım atıyoruz.”

Yüksel Yıldırım, bölgedeki diğer Yılport limanlarıyla entegre operasyonlarında büyüyeceğini ifade ederken, “Ekvador ve Peru’daki limanlarımız sayesinde Latin Amerika’dan özellikle soğuk zincirle taşınan gıda maddelerinin Amerika’nın orta batısına ulaşması anlamında büyük bir potansiyel var. Grubumuzun uluslararası ticaret şirketi de Amerika’nın Güney Atlantik bölgesindeki küçük ve orta ölçekteki nakliyatçıların sıvı ve dökme ürün taşımacılığı için rekabetçi bir fırsat yaratacak” dedi.



Metalürji, enerji üretimi, liman ve lojistik yönetimi, gübre ve kimyasal üretimi, uluslararası ticaret, endüstriyel inşaat, gayrimenkul geliştirme ve gemi inşası gibi farklı alanlarda olmak üzere 4 kıta ve 49 ülkedeki faaliyet gösteren Yıldırım Holding, Yılport ile dünya çapındaki çok amaçlı tesislere yatırım stratejisini başarıyla yürütüyor. Dünyanın en büyük üçüncü konteyner filosuna sahip CMA CCGM Group’ta da yüzde 24 hisseye sahip olan Yıldırım Holding, bu alanda önemli küresel oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor.

Mississipi Liman İşletmesi Üst Yöneticisi Jonathan Daniels, anlaşmayla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Yılport ile görüşmelerimiz sırasında özel sektör ve kamu işbirliği anlamında önemli bir fırsat yakaladık. Önemli bir altyapı yatırımını da içeren bu süreçte her iki tarafın da küresel boyutta erişimini artıracak bir işbirliği hedefliyoruz. Merkezi konumumuz, Yılport’un uluslararası ticaret rotalarını genişletmesini ve kargo hacmini büyütmesini sağlayacak.” dedi.

Amerikan Savunma Bakanlığı’na bağlı Mühendislik Birimi tarafından Kasım 2017’de alınan kararla başlatılan Gulfport Liman Genişleme Projesi kapsamında 282 dönümlük hafriyat ve dolgu çalışması yapılacak. Bu proje, Ağustos 2016’da Ekvador’un Macahata limanında 750 milyon dolarlık geliştirme ve modernizasyon yatırımına başlayan Yılport’un Amerika kıtasındaki ikinci büyük girişimi olacak. Yılport’un Ekvador’daki bu yatırımı, meyve ve deniz ürünleri nakliyatındaki en önemli limanlardan birisi olacak. Toplamda beş aşamada tamamlanarak Latin Amerika’nın Pasifik Okyanusu tarafındaki en büyük yatırım olan limanda yıllık 2.5 milyon 20 feet konteynere eşdeğer (TEU) faaliyet gerçekleşecek.





Vira Haber