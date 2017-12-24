Uçak gemisi HMS Prince of Wales denize indirildi

İngiliz BAE Systems, Birleşik Krallık Donanmasının Queen Elizabeth sınıfı ikinci uçak gemisi olan HMS Prince of Wales'in denize indirildiğini duyurdu. 65 bin ton ağırlığındaki gemi 22 Aralık'ta Rosyth rıhtımından altı römorkör eşliğinde denize indirildi.

Geminin isim annesi, Rothesay Düşesi Camilla Parker Bowles gemiye 3 ay önce "HMS Prince of Wales" ismini vermişti.

Donanmanın ikinci uçak gemisi olan HMS Prince of Wales'in 2019 yılında Kraliyet Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.

40 savaş uçağı taşıma kapasitesine sahip olan 280 metre uzunluğundaki gemide 1.000 mürettebat görev yapacak.

HMS QUEEN ELIZABETH SU ALIYORDU

8 Aralık'ta düzenlenen resmi törenle İngiliz Donanmasına katılan Queen Elizabeth sınıfı ilk uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in yapılan testlerinde şaft milinin su sızdırdığı geçtiğimiz günlerde İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer; ikinci geminin inşasında İngiliz gemi yapım endüstrisinin başarısının bir kanıtı olan HMS Queen Elizabeth'in yapımında edinilen derslerden faydalanıldığı bilgisini paylaştılar.

Vira Haber