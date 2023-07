Yalıkavak Marina, Bodrum'da Eşsiz Bir Lüks Deneyimin Kapılarını Açıyor

Yalıkavak Marina, Bodrum'un turizm sahnesinde yepyeni bir standart belirlemeye hazırlanan seçkin otelinin yaklaşmakta olan açılışını duyurmaktan heyecan duyuyor. Göz alıcı Yalıkavak Marina'nın kalbinde yer alan bu dikkat çekici otel, dünyaca ünlü markalarla heyecan verici ortaklıklar kurarak konuklarına benzersiz bir deneyim vaat ediyor.

Yalıkavak Marina ve Sunset Hospitality Group işbirliğiyle "Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM" hayata geçiyor. Bu vizyoner proje, "2022'nin En İyi Süperyat Marinası", "2020-2021 En İyi Uluslararası Marina" ve "2018-2019 Dünyanın En İyi Süperyat Marinası" seçilen ve dünya çapındaki başarılarıyla tanınan Yalıkavak Marina'ya yeni bir boyut kazandırıyor .

Yalıkavak Marina CEO'su Kenan Khudaverdiyev, "Sunset Hospitality Group ile ortaklığımız, Yalıkavak Marina'nın konaklama, alışveriş, eğlence ve gastronomi alanlarında birinci sınıf bir destinasyon olarak cazibesini artıran küresel yatırımlara verdiğimiz önemi ifade ediyor" dedi.

Sunset Hospitality Group CEO'su Antonio Gonzalez, "Bu girişimle, benzersiz bir lüks yaşam tarzı sunan Bodrum'u dünya çapında daha da bilinir hale getirmeyi hedefleyerek Türkiye pazarındaki ayak izimizi daha da geliştirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yalıkavak Marina Hotel: Lüksün İncelik ile Buluştuğu Nokta

Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM, değerli misafirlerinin beklentilerini aşmak için özenle tasarlanmış birinci sınıf olanaklar sunuyor. Otel, yalnızca otel konuklarına ayrılmış çok özel bir sonsuzluk havuzu ile güneşlenirken Yalıkavak Marina ve Yalıkavak Koyu’nun nefes kesen manzaralarını kucaklamak için mükemmel bir fırsat yaratıyor.

Eşsiz bir konaklama deneyimi arayanlar için otelin muhteşem oda seçenekleri bulunuyor. Konukların dalgaların dinlendirici sesleriyle ve Ege Denizi'nin muhteşem güzelliğiyle uyanabilecekleri panoramik deniz manzaralı lüks odaların yanında geniş alanlar ve konfor için tasarlanmış dubleks süitler, rahatlamak ve enerji toplamak için olağanüstü bir ortam sağlıyor.

Otelin sunduğu benzersiz olanakların zirvesinde göz alıcı zerafeti ile Türkiye'nin en lüks süiti Yalıkavak Suite bulunuyor.

Konaklama Deneyimini En Üst Seviyeye Taşıyan Ortaklıklar

Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM, konuklarına sunduğu lüks deneyimi daha da geliştirmek için dünyaca ünlü markalarla stratejik ortaklık kurdu.

Begüm Yachting – Resmi Süperyat Acentası & Yat Kiralama Firması

Begüm Yachting, Yalıkavak Marina Hotel deneyimini zenginleştirerek eşsiz bir deniz yolculuğu fırsatı sunuyor. Yatçılık hizmetlerinde otelin resmi ortağı olan Begüm Yachting, Yalıkavak Marina Hotel'in sunduğu hizmetlere değer katıyor. Yalıkavak Marina Hotel'de, Begüm Yachting’in yat kiralama ve kişiselleştirilmiş seyahat programlarındaki uzmanlığı ile konuklar denizde keyifli deneyimler yaşayabilir ve konaklamalarını daha da unutulmaz kılabilirler. Begüm Yachting’in mükemmelliğe olan tutkusu, Yalıkavak Marina Hotel tarafından belirlenen yüksek standartlarla mükemmel bir uyum içindedir ve konukların hizmet ve memnuniyet açısından en iyiyi almalarını temin eder.

Black Jet - Resmi Hava Yolları

Yalıkavak Marina Hotel'in resmi havayolu şirketi Black Jet, VIP müşterilerine özel indirimler sunarak kusursuz ve ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Olağanüstü hizmetleri ve detaylara gösterdikleri özen ile Black Jet, her yolculuğa ekstra lüks bir dokunuş katıyor. Ayrıca, güvenlik ve konfora olan bağlılıkları, Yalıkavak Marina Hotel'in konuklarına en üst düzeyde rahatlama ve dinlenme sunma taahhüdü ile mükemmel bir uyum içinde.

Loti - Resmi Transfer Hizmeti

Yalıkavak Marina Hotel'in resmi transfer hizmet sağlayıcısı olan Loti , ayrıcalıklı ulaşım hizmetleri sunmakta ve otel misafirlerine lüks ve güvenilir ulaşım seçenekleri sağlamaktadır. Loti, özel şoför hizmetlerinden lüks araç kiralamaya kadar konukların konaklamaları boyunca stil ve konfor içinde seyahat etmelerini sağlıyor. Profesyonel şoförleri ve kusursuz araç filosu ile Loti, baştan sona sorunsuz ve rahat bir seyahat deneyimini garanti ediyor.

Zielinski & Rozen'den Parfüm ve Güzellik Ürünleri

Zielinski & Rozen , hem odalarda hem de Begüm Yachting'in özel yatlarında egzotik kokular ve lüks olanaklarla otelin ambiyansını zenginleştiriyor. Zielinski & Rozen, zarif kokuları ve eşsiz güzellik ürünleri yelpazesiyle, konukların kendilerini şımartmalarına ve kaldıkları süre boyunca kendilerini gerçekten özel hissetmelerine olanak tanıyarak, otelin sunduğu olanaklara benzersiz bir boyut katıyor. Bu ortaklık, Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM'in konuklarına kapsamlı ve üst düzey bir deneyim sunmaya ve konaklamalarının her yönünün kesinlikle mükemmel olmasını sağlamaya olan bağlılığını yansıtıyor.

Yalıkavak Marina Hotel'de Eşsiz Bir Deneyim Başlıyor

Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM'in 1 Ağustos'taki büyük açılışı, Bodrum'un lüks turizm sahnesinde bir dönüm noktası olmaya aday. Nefes kesen Yalıkavak Marina'nın kalbinde, muhteşem bir tatil deneyimi yaşarken zarafet ve konfor ile bezeli lüks bir yolculuğa çıkmayı düşleyenler için bu yazın adresi Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM' olacak.

