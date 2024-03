Yalova’daki Tersane İşçilerinin Yüzde 60’ı İl Dışından Geliyor

Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER) Başkanı Rüstem İnce, Yalova’da tersanelerde çalışanların yüzde 60’ının dışarıdan geldiğini belirterek, “Siyaset, devlet, bürokrasi bütün hepsi birleşip Yalova’nın bir an önce konut ihtiyacının giderilmesi lazım” dedi.



Toplantıda konuşan GİMBİRDER Başkanı Rüstem İnce, derneğin 2021 yılında kurulduğunu söyledi. İnce, merkezlerinin Tavşanlı olduğunu ve İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çanakkale, Zonguldak, Antalya, İzmir gibi birçok ilden 200 üyelerinin bulunduğunu ifade etti.



“Maliyetlerin yükselmesinden dolayı şu anda tersanede işler azaldı”

Sektörde yaşanan eleman sıkıntısına da değinen İnce, “Bu ülkenin doktor kadar bir marangoz ustasına, kaynakçıya, montajcıya da ihtiyacı var. Ülkemizin en büyük sorunlarından birisi nitelikli eleman. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de maalesef elaman bugüne kadar bulamıyorduk. Bugün bu niteliksiz elemandan dolayı, maliyetlerin yükselmesinden dolayı şu anda tersanede işler azaldı. Bu bu şekilde devam edeceği anlamına gelmez. Halihazırda biz işler azalmışken istiyoruz ki bu düzeni yeniden kuralım. Bir sonraki işlerin artmasında düzensizliğin ortadan kalkmasını istiyoruz” dedi.



Tersane işçilerinin yüzde 60’ı il dışından geliyor

Yalova’nın 50-60 bin civarında konut ihtiyacı olduğuna da değinen İnce, şunları kaydetti:

“Yalova çalışma oranına baktığımızda biz yüzde 60’ını şehir dışından getiriyoruz. Tuzla’dan, Gölcük’ten, İzmit’ten, Orhangazi’den taşımalı sistemle. Taşımalı sistem de maalesef maliyetli oluyor. Şehirlerde biliyorsunuz bekar evleri olayı başladı. Aileler huzursuz, şehir huzursuz. Şu an tam vakti diyoruz pansiyonları, konutları yaptırmak için. Şu anda SSK Altınova verilerine göre çalışan sayısı 38 binden 32 binlere düşmüş durumda. Bu böyle devam ederse bir şeylere ön ayak olup, düzeltmezsek bu 25 binlere kadar iner. Bu sadece 10 bin kişinin, çarpı 4 yaptığımızda 40 bin kişinin Yalova bölgesinde ekmeğinden olması demek. Halbuki Yalova’nın hedefi, çalıştırabileceği kişi sayısı 60-70 bin. Şimdi OSB’ler de kuruldu. OSB’ler de yarın eleman almaya başladığında biz Yalova’da çalıştıracak bir tane dahi eleman bulamayacağız şimdiden tedbirimizi almazsak. Yaklaşık 40-45 bin kişi de OSB’lerde çalışacak. Eğer ki OSB’ler de açıldığı anda eleman da bulamadığımızda hepimiz kapısına kilit vurma yoluna gidecek. Bizim tek yapabileceğimiz bir iş değil bu. Siyaset, devlet, bürokrasi bütün hepsi birleşip Yalova’nın bir an önce konut ihtiyacının giderilmesi lazım.”



1 günlük iş 5 günde yapılıyor

Nitelikli elaman konusunda yaşanan sıkıntıya vurgu yapan İnce, son dönemde tersanelerdeki işçi grevleriyle ilgili, “Arz talep meselesi var. İşçi sayımızda nitelikli elemanımız az olduğu için işçilerimiz de bizden yüksek meblağlar talep etmeye başladı. Dünyada da biliyorsunuz büyük bir kriz var. Sonuçta bir rekabet ortamı var. Bu rekabet ortamıyla bizim tedbirsizliğimiz de içine girdiğinde şu anda 1 günde yapılacak işi niteliksiz eleman yüzünden 5 günde yapmaya başladık. Bu da rekabet ortamını bozduğu için fazla maaşlar da veremedik. Son olarak da onlar greve gittiler. Herkes grev hakkını kullanabilir ama grevin yanındaki kişilere bakmak lazım ülkeye ne kadar faydası var. Siz kiminle grev yapıyorsunuz. Oraya gelen Limiter İş, Norveç basınına demeç veriyor. ‘Burada bir sürü iş kazaları oluyor ve hep üstünü kapatıyorlar. İşçileri köle niyetine çalıştırıyorlar.' Bizim en çok sipariş verenlerimizden birisi Norveç” ifadesini kullandı.

İnce, 2 yıllık üniversite, gemi inşa lisesi ve hayat boyu eğitim adı altında projelerle nitelikli elemen yetiştirmek istediklerini dile getirdi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Fikret Kır ise, tersanelere Hindistan’dan kaynakçıların gelmesiyle ilgili, “Aynı işi yüzde 70 verimle asgari ücrete yapıyorsa, benim adamım yüzde 40 verimle. Hesabını yaptık 4 saat ortalama iş çıktı. Tersaneye 8 saat çalışıyorum diye giren eleman 4 saat çalışıyor. Böyle bir verimlilikle adamın 3 katı maaş alıyorsa, ona da birinin ya kardeşim durun demesi lazım. Pencerenin öbür tarafından da bakmak gerekiyor” dedi.

Kır, sektörde 100 bin kişi çalışıyorsa bunun 80 bininin taşeron şirketlerde görev yaptığını söyledi.

