Yılport, Taranto Terminali’ni de alıyor

Yurt dışındaki yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yıldırım Holding, İtalya’nın Taranto Limanı’ndaki konteyner terminalinin 49 yıllığına işletme hakkını alıyor.

Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir yatırımını duyurdu. Dünya Gazetesinin haberine göre,Yıldırım, bu hafta şirketin İstanbul Maslak merkezinde Taranto Liman İdaresi Başkanı Sergio Prete ve Genel Sekreter Fulvio ile toplantı yaptıklarını belirtirken, Taranto Konteyner Terminali’nin 49 yıllık kapsayan İmtiyaz Sözleşmesi'ni 30 Temmuz Salı günü Taranto'da imzalamaya hazır olduklarını açıkladı.

2025’e kadar global operatör olmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük konteyner operatörlerinden CMA CGM’nin yüzde 24 hissesine de sahip olan Yıldırım Holding’in yurt içinde ve yurt dışında önemli liman yatırımları bulunuyor. Yıldırım Grubu'nun liman ve konteyner terminal operasyonlarını tek bir çatı altında birleştirmek için Ağustos 2011'de kurulan Yılport Holding, 2004 yılında STFA Holding’ten satın alınan Sedef Limanı ve Ocak 2005’te satın alınan Alemdar Limanı’nın tek çatı altında birleştirilmesiyle operasyonlarına başladı.

Yılport, Gebze'deki Ana Terminal, 8 STS vinç ile donatılmış, APS vincin öncü kurulumu ve Türkiye'de NAVIS N4 ile OCR entegrasyonu yapıldı. Şirket, Türkiye’ye daha önce uğrak yapmamış en büyük gemiler için tasarladığı Gemlik projesine 2011 yılında başladı. Aynı süre içerisinde şirket, Gemlik projesinin hemen yanında bulunan 600.000 TEU’luk elleçleme kapasitesi ve Ro-Ro tesisine sahip Gemport firmasını satın aldı.

Şirket, 2011 yılında Malta Freeport’un yüzde 50’sini bünyesine kattı. 2012 yılında RotaPort’un satın alımıyla portföyünü genişleten şirket, 2014 yılında İsveç’te bulunan Gävle Konteyner Terminali, Norveç’teki Oslo Limanı ile İskandinavya bölgesinde genişledi. 2015 yılında, 7’si Portekiz’de, 2’si İspanya’da ve 1’i Peru’da bulunan Tertır portföyündeki 10 terminali bünyesine kattı. 2016 yılında, Türkiye’nin en büyük sıvı yük terminali Solventaş Teknik Depolama A.Ş. da Yılport portföyüne eklendi. Ayrıca Baltic Sea Gateway Şirketi’nin haklarının elde edilmesi ile Yılport Gävle Limanı'nın tek operatörü konumuna getirmişti.

Yılport 2016 yılında Ekvador'daki Puerto Bolivar işletim hakkını kazanarak küresel ağını Latin Amerika'ya kadar genişletti. Şirket yatırım yaparak, Latin Amerika'nın Pasifik kıyısındaki en büyük terminalini kuracak.

Limancılık şirketi Yılport, uluslararası ölçekte birinci sınıf, çok amaçlı tesisler yaratmayı amaçlıyor. Şirket 2025 yılına kadar global bir liman operatörü olmayı hedefliyor.

Yılport, Drewry 2017 sıralamasında, dünyanın en büyük 12. terminal terminal operatörü unvanı almıştı.

Vira Haber