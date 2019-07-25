Çocuklar suyu kodlayacak

TURMEPA’nın İstanbul Kalkınma Ajansı hibesi ile İstanbul Valiliği, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla Ekim 2018’de hayata geçirdiği “Çocuklar Suyu Kodluyor. H2Okullu Oldu!” projesi, Clariant Türkiye’nin sponsorluğu ile daha da güçlendi. Clariant’ın desteği ile proje kapsamında kurulan STEAM laboratuvarının geliştirilmesinin yanı sıra projenin kapanış panayırının da zenginleştirilmesi sağlanacak.

Proje ile çocukların erken yaşta kodlama ve eğitici eğitimi almış öğretmenleri mentörlüğünde STEAM eğitimi almaları ve kendi projelerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Eğitim alan çocukların suyun analizini yaparak elde ettikleri verileri nasıl değerlendireceklerini öğrenmeleri, bu yolla yaratıcılık, sorgulama, araştırma ve yenilikçi yönlerini geliştirmeleri bekleniyor. Clariant Kurumsal Sürdürülebilirlik Birimi Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Fatih Tantekin konuyla ilgili görüşlerini “İnsanlığın ve çevrenin refahı ile ekonominin işlevi en nihayetinde, gezegenimizin doğal kaynaklarının sorumlu yönetimine bağlı. Bu doğrultuda TURMEPA ile yaptığımız iş birliği, Clariant’ın bu konudaki hassasiyetini vurgulamak için mükemmel bir fırsat. Çevre konusunda daha duyarlı, sorumlu ve bilinçli bir neslin yetiştirilmesini hedefleyen bu projeyi ana sponsoru olarak desteklemekten ve böyle önemli bir projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” sözleriyle ifade etti.

Projenin Şubat ayında başlayan denizel eğitimleri ile bugüne kadar 28 okuldan 4905 öğrenci ve 364 öğretmene ulaşıldı. Eğitimlerini tamamlayan 27 okuldan, 60 öğretmen STEAM Hizmet İçi Eğitimleri’ni Mehmet Akif Ortaokulu’nda kurulan STEAM laboratuvarında tamamladıktan sonra sertifikalarını almaya hak kazandı. Öğretmenler, kendi okullarında gönüllüler arasından seçtikleri öğrencilerle projelerini tasarlayacakları takımları oluşturarak hangi konulara yoğunlaşacaklarını ve ne gibi kaynaklardan yararlanacaklarını belirlediler. Yaz tatili boyunca çalışmak üzere program oluşturan okulların bir kısmı Maker Atölye’de tasarım konusunda derslere katılarak seçilen bir öğrenciyi burslu olarak Maker Yaz Kampına gönderme imkanı buldu.Proje 2020 yılı Mart ayında sona erecek.

Vira Haber