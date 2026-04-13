Acapulco Kruvaziyer Limanı’yla 20 Ülkeye Ulaştı

Acapulco Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne ekleyen Global Ports Holding, limanda kruvaziyer operasyonlarını geliştirmek, yolcu akışını iyileştirmek ve ziyaretçi deneyimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşamalı yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve portföyündeki 4 kıtada 20 ülkeden 35 kruvaziyer limanıyla her yıl 22 milyondan fazla yolcuya hizmet veren dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Meksika’ya da adım attı. Ülkenin ilk limanı olma özelliği ile öne çıkan Acapulco Kruvaziyer Limanı açılan 24 yıllık işletme imtiyazı ihalesinde Global Ports Holding tercih edilen teklif sahibi olarak seçildi. İhale, Administration of the National Port System Acapulco (ASIPONA) tarafından gerçekleştirildi.

Global Ports Holding, toplam 17.199 metrekarelik imtiyaz alanı içerisinde yer alan kruvaziyer terminalini işletmeyi ve geliştirmeyi planlıyor. Proje kapsamında, kruvaziyer operasyonlarını geliştirmek, yolcu akışını iyileştirmek ve ziyaretçi deneyimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşamalı yatırımlar gerçekleştirilecek.

Ülkenin de ilk limanı

Global Ports Holding, küresel liman ağı, ticari uzmanlığı ve önde gelen kruvaziyer hatlarıyla kurduğu güçlü ilişkilerden yararlanarak Acapulco’daki kruvaziyer turizminin büyümesine destek olmayı ve destinasyonun uzun vadeli gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. İmtiyaz sözleşmesinin imzalanmasının ardından Global Ports Holding’in operasyonlara yılın ikinci çeyreğinde başlaması öngörülüyor.

İmtiyaz sözleşmesi kapsamında planlanan geliştirmelerle birlikte limandaki tesislerin modernize edilmesi ve kruvaziyer yolcularına yönelik yeni ticari ve sosyal alanların oluşturulması öngörülüyor. Ayrıca Global Ports Holding, kruvaziyer hatları ve yerel paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışarak yeni destinasyon deneyimleri ve kıyı aktiviteleri geliştirmeyi, böylece Acapulco’nun Pasifik / Meksika Rivierası kruvaziyer rotaları üzerindeki cazibesini artırmayı planlıyor.

Global Ports Holding’in planladığı yatırımlara paralel olarak ASIPONA’nın da kamu kaynaklarıyla 350 metre uzunluğunda yeni bir rıhtım inşa etmesi bekleniyor. İnşaat tamamlandığında bu rıhtım imtiyaz alanının bir parçası olacak. Yeni rıhtımın 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Global Ports Holding ve ASIPONA’nın gerçekleştireceği bu yatırımlar sayesinde Acapulco’nun, Amerika kıtasının batı kıyısı boyunca uzanan kruvaziyer rotalarında önemli bir transit destinasyon olarak konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Acapulco, Meksika’nın en ikonik kruvaziyer destinasyonlarından biri olmasının yanında ülkenin ilk limanı olarak denizcilik tarihinde önemli bir yere sahip.

‘Önemli bir kilometre taşı’

Acapulco Kruvaziyer Limanı ile birlikte Meksika’ya adım atmanın kendileri için önemli bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Bu liman Meksika’daki ilk limanımız olması açısından büyük önem taşıyor. Acapulco, zengin bir geçmişe ve bölgesel kruvaziyer pazarında güçlü bir potansiyele sahip bir destinasyon. ASIPONA ve yerel paydaşlarla yakın iş birliği içinde çalışarak bu potansiyeli ortaya çıkarabileceğimize ve bölgede kruvaziyer turizminin gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Acapulco’yu ziyaret eden kruvaziyer yolcularına yüksek kaliteli bir deneyim sunmak için liman altyapısını geliştirmek üzere iş ortaklarımız ve yerel toplulukla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.