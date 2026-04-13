Ekol Denizcilik’te Üst Düzey Görev Değişimi: Yıldırım Serdar Öztuna Kurum Müdürü Olarak Atandı

Kurum bünyesinde uzun süredir Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sayın Yıldırım Serdar Öztuna, Ekol Denizcilik Kurum Müdürü görevine atanmıştır.

Ekol Denizcilik’in eğitimde kalite, disiplin ve sektörel entegrasyon odaklı yaklaşımını sürdüren bu atama, kurumun geleceğe yönelik vizyonunu güçlendirme hedefinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Deneyim, Vizyon ve Kurumsal Süreklilik

Sayın Yıldırım Serdar Öztuna, denizcilik eğitimi ve kurumsal yönetim alanındaki tecrübesiyle Ekol Denizcilik’in son dönemdeki gelişim sürecinde aktif rol üstlenmiş, özellikle eğitim süreçlerinin modernizasyonu, operasyonel verimlilik ve sektörle kurulan güçlü bağların geliştirilmesinde önemli katkılar sağlamıştır.

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Öztuna,

“Ekol Denizcilik olarak temel amacımız, sadece eğitim veren bir kurum olmak değil; sektöre hazır, donanımlı ve sorumluluk sahibi denizciler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitim kalitemizi sürekli geliştirerek öğrencilerimize hem teorik hem de pratik anlamda güçlü bir gelecek sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yeni görevinde, Ekol Denizcilik’in sahip olduğu güçlü eğitim altyapısını daha ileriye taşımak, öğrenci ve kursiyer odaklı yaklaşımı pekiştirmek ve kurumun ulusal ve uluslararası denizcilik camiasındaki konumunu daha da güçlendirmek hedeflenmektedir.

Eğitimde Güçlü Altyapı, Sektöre Entegre Model

Ekol Denizcilik, STCW standartlarına uygun eğitim programları, gelişmiş simülasyon altyapısı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sistemleri ile Türkiye’de denizcilik eğitiminin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaktadır.

Aynı zamanda İŞKUR ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu ile entegre çalışan yapısı, öğrencilere yalnızca teorik eğitim değil; staj ve istihdam destekleriyle doğrudan sektöre geçiş imkânı sunmaktadır.

Bu yapıya da değinen Öztuna,

“Eğitim sürecini yalnızca sınıfla sınırlamıyor, öğrencilerimizin sektöre geçişini destekleyen bütüncül bir model sunuyoruz. Staj ve istihdam olanaklarıyla bu süreci somut bir kariyer yolculuğuna dönüştürüyoruz.” dedi.

Yeni Dönemde Güçlenen Vizyon

Sayın Öztuna’nın liderliğinde, Ekol Denizcilik’in;

• Eğitim kalitesini daha da ileri taşıması,

• Sektörle olan iş birliklerini güçlendirmesi,

• Uluslararası açılımını genişletmesi

ve

• Geleceğin nitelikli denizcilerini yetiştirme misyonunu daha güçlü bir şekilde sürdürmesi beklenmektedir.

Ekol Denizcilik yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Sayın Öztuna’nın bilgi birikimi, yönetsel tecrübesi ve kurumsal vizyonu ile yeni görevini başarıyla sürdüreceğine olan inanç vurgulanırken, bu atamanın kurumun sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacağı ifade edilmiştir.

Sektöre Değer Katmaya Devam

Ekol Denizcilik, gerçekleştirdiği bu üst düzey atama ile birlikte, denizcilik eğitiminde kalite standartlarını yükseltme, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırma ve eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirme hedeflerini kararlılıkla sürdürmektedir.

Vira Haber