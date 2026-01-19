Arkas Lojistik Grubu, Dijital Yatırımlarla Operasyonel Gücünü Artırıyor

Grup, saha operasyonlarının uçtan uca dijital yönetimini sağlayan AR-CELL ve müşterilere online tekliften operasyona kadar tüm süreci tek platformda sunan Shipeedy.com ile entegre bir dijital yapı oluşturdu.

Arkas Lojistik Grubu’nun dijital yatırımları; karayolu, denizyolu, havayolu ve proje taşımacılığı operasyonlarında planlama, izleme ve raporlama süreçlerini tek bir dijital ekosistem altında birleştirerek hız, şeffaflık ve ölçülebilirlik sağlıyor.

“Sahadan gelen veriyi anlık olarak yöneten bir yapı kurduk”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, dijitalleşmenin Arkas Lojistik için stratejik bir dönüşüm alanı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Dijital dönüşüm yolculuğumuzda hayata geçirilen mobil ve web tabanlı çözümler; saha operasyon yönetiminden performans takibine, müşteri bilgilendirme süreçlerinden rota yönetimine kadar geniş bir alanda uçtan uca dijital kontrol sağlıyor. Araç ve sürücü performanslarının anlık izlenmesi, bakım süreçlerinin dijitalleşmesi ve müşteri bilgilendirmelerinin otomatik hale gelmesi operasyonel verimliliği artırırken, sürdürülebilirliği de güçlü biçimde destekliyor.”

Veriye Dayalı ve Sürdürülebilir Büyüme

Geleceğin lojistik anlayışının teknolojiyle desteklenen ve sürdürülebilir yapılar üzerine kurulacağını vurgulayan Arcas Göçmez, “Arkas Lojistik Grubu olarak dijital yatırımlarımızı bu anlayışla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Operasyonun Kalbine Yerleşen Dijital Güç: AR-CELL

Arkas Lojistik Grubu’nun saha operasyonlarındaki dijital dönüşümünün merkezinde yer alan AR-CELL, siparişin açılmasından taşımanın tamamlanmasına kadar tüm sürecin uçtan uca dijital olarak yönetilmesini sağlıyor. Araç ve sürücü performanslarının anlık izlenmesi, bakım ve arıza süreçlerinin mobil ortama taşınması ve dinamik müşteri bilgilendirme altyapısı sayesinde operasyonel verimlilik ölçülebilir biçimde artırılıyor. Uygulamanın devreye alınmasıyla filo genelinde yakıt tüketiminde %1,85 iyileşme sağlanırken, bu kazanım yaklaşık 500 bin litre daha az yakıt tüketimi anlamına geliyor. Hız ve devir ihlallerinin %35 oranında azalması ise güvenlik ve çevresel sürdürülebilirliği güçlendirdi.

Türkiye’de ilk kez Arkas Lojistik tarafından hayata geçirilen Ağır Vasıta Navigasyon Sistemi, araçları ağırlık ve boyutlarına uygun yasal güzergâhlara yönlendirerek operasyonel riskleri azaltıyor. Reefer Isı Takip Modülü ise soğutuculu taşımacılıkta sıcaklık verilerinin SMS onayıyla otomatik olarak kayıt altına alınmasını sağlayarak yasal uyum ve operasyonel güvenliği güçlendiriyor.

Satıştan Operasyona Tek Platform: Shipeedy.com

Shipeedy.com, online tekliften rezervasyona, operasyondan takibe kadar tüm süreci tek bir dijital platformda birleştiriyor. Müşteriler lojistik ihtiyaçlarını daha hızlı ve şeffaf biçimde yönetebilirken, Arkas Lojistik tarafında satıştan operasyona uzanan süreçler uçtan uca dijital entegrasyonla yürütülüyor. Tek platform üzerinden yönetilen talepler, manuel işlem ve hata risklerini azaltarak operasyonel hız, veri bütünlüğü ve raporlanabilirlik açısından önemli kazanımlar sağlıyor.