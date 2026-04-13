Av Mevsiminin Son Günlerinde İstavrit Bolluğu

Denizlerde av yasaklarının başlayacağı 15 Nisan 2026 tarihi öncesi Marmara’da istavrit bereketi yaşanıyor. Yenikapı’da denizden bol miktarda istavritle dönen balıkçılar, vatandaşlara "balık yemek için son fırsatlar" uyarısında bulundu. Fiyatların uygun olduğunu kaydeden balıkçılar, küçük balıkların pazarda 125-200 TL arasında satıldığını ifade etti.



