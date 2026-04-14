Denizlerde Av Yasağı 15 Nisan'da Başlıyor

Deniz ve iç sulardaki su ürünleri stoklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin gelecek nesillere aktarılması hedefiyle uygulanan av yasağı dönemi, 15 Nisan’da başlayıp 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bilimsel ve çevresel veriler ışığında yürürlüğe konulan düzenleme ile endüstriyel avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri bu süre zarfında faaliyetlerini durduracak. Ancak Bakanlık tarafından belirlenen kurallara uyulması şartıyla, bu teknelerin karasularımız dışındaki uluslararası sularda avcılık yapabileceği bildirildi.

Tür bazlı yasaklar ve takvim



Stok tespiti yapılması zorunlu

Yasak dönemi boyunca avlanması yasaklanan ürünlerin satışı, nakli ve işlenmesi yasak kapsamında tutulacak. Yasak başlamadan önce avlanan ve stoklarında ürün bulunan işletmecilerin, yasağın başlamasını takip eden ilk 24 saat içerisinde İl/İlçe Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmaları gerekiyor. Stok tespiti yapılmayan veya izin alınmayan ürünlerin satışı ve ihracatı gerçekleştirilemeyecek.

Geleneksel balıkçılık devam edecek

Endüstriyel avcılığa getirilen kısıtlamalara karşın, geleneksel kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar yasağın dışında tutuldu. Tebliğ hükümlerine uymak kaydıyla, uzatma ağları ve çapari gibi yöntemlerle avcılık yapan balıkçılar sezon boyunca faaliyetlerine devam edebilecek.

Denetimler 7/24 esasına göre yapılacak

Özellikle 629 kilometrelik kıyı şeridiyle önemli bir su ürünleri potansiyeline sahip olan İzmir’de, yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi için denetimler sıkılaştırılacak. Karaya çıkış noktaları, balıkçı barınakları, yol güzergâhları ve satış yerlerinde yapılacak kontrollerin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

Vira Haber