Geleceğin Balıkçıları İzmir'de Yetişiyor

Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası ve Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeni Nesil Balıkçı Çocuklar" projesine katılan 200 çocuk, teorik eğitimlerden, balık mezatlarına, dev akvaryumlardan modern tesislere uzanan iki günlük serüvenle su ürünleri dünyasını keşfetti.

Proje kapsamında ilk olarak Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri mühendisleri, Konak Mersinli Ortaokulunda eğitim gören 200 öğrenciye balıkçılık faaliyetleri ve deniz ekosisteminin korunması üzerine kapsamlı eğitimler verdi. Çocukların öğrendiklerini kalıcı kılmak amacıyla, İzmir Ticaret Odası tarafından hazırlanan "Şahin Kaptan'ın Balıkçılık Dünyası" isimli kitap hediye edildi.

Sabah vaktinde heyecanlı mesai

Eğitimin ardından Buca Balık Hali'ne konuk olan 30 öğrenci, balıkçıların hummalı çalışmasına yerinde tanıklık etti. Daha önce görmedikleri balık türlerini yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, denizden sofraya uzanan meşakkatli süreci yaşayarak öğrendi.

Modern tesislerden büyülü akvaryuma

"Yeni Nesil Balıkçılar" proje kapsamında, Buca'da bulunan Şahin Balıkçılık Su Ürünleri Tesisini ziyaret ederek modern işleme süreçlerini yerinde gözlemledi. İki günlük farkındalık maratonu, Bayraklı West Park AVM'de bulunan dev akvaryum gezisiyle sona erdi.

Çakan: "Çocuklarımız geleceğimiz"

Çocukların su ürünleri dünyasını keşfetmesine olanak sağlayan bu projenin paydaşları arasında yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, Bugünün çocuklarının yarının yetişkinleri olduğunu unutmamalıyız. Denizlerimizi ve su ürünlerimizi korumanın, onları çocuklarımıza sevdirmekle başladığına inanıyorum. Bu hedef doğrultusunda hazırladığımız ‘ Şahin Kaptan'ın Balıkçılık Dünyası' isimli kitabımızın çocukları motive ettiğini görmek bizler için ayrıca gurur vesilesi. Projemize destek sağlayan ve emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

