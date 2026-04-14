Trabzon'da Sahil Çamura Bulandı

Trabzon'da sel ve heyelanlar sonrası denizde oluşan çamur tabakası bu kez fırtına sonrası yaşandı. Dün öğleden itibaren etkili olan fırtına sonrasında Beşirli mahallesindeki dolgu sahasındaki toprak şiddetli dalgaların da etkisi ile denize karıştı. Dalgaların vurduğu dolgu sahasının toprağı denize karıştı, kıyılar çamur deryasına döndü.

Özellikle sahil hattında belirgin şekilde görülen durum havadan görüntülenirken, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte deniz suyunun da kısa sürede eski görünümüne kavuşmasının beklendiği öğrenildi.

