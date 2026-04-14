Mersin’de Biyoçeşitlilik İçin Sahaya İndiler

Mersin Büyükşehir Belediyesi, MedCities (Akdeniz Kentleri Ağı) ve Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Programı ‘ANERIS Projesi’ ile yürütülen uluslararası iş birliği çerçevesinde, İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde, biyoçeşitlilik ve çevresel verileri toplamaya yönelik, vatandaş bilimi projelerini destekleyen bir araştırma altyapısı ve mobil uygulama olan MINKA projesi kapsamında, vatandaş bilimi etkinliği düzenlendi. MedCities koordinasyonunda 2026 yılı boyunca Mersin kıyılarında ‘Biyomaraton’ adındaki vatandaş bilimi temelli deniz canlıları izleme etkinliklerinin ilkini gerçekleştirildi. Programda, üniversite öğrencilerine iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve vatandaş bilimi konularında bilgiler aktarıldı.

MINKA projesiyle biyoçeşitlilik kayıt altına alınıyor

Program, Mercan Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici’nin açılış konuşmasıyla başladı. Ezici, konuşmasında Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, merkezin bilimsel farkındalığı artırmayı ve gençleri çevre konularında bilinçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Zeki Altun, ‘Mersin’de İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik’ konulu bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Altun sunumunda, iklim değişikliğinin yerel ölçekte etkilerine dikkat çekerek, biyolojik çeşitliliğin korunmasının sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığını vurguladı.



Sunumların ardından Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ndeki Deniz Canlıları Atölyesi’nde, öğrencilere canlı türleri örnekleri tanıtıldı. MINKA uygulamasının detayları uygulama üzerinden anlatılırken, katılımcılar uygulamayı telefonlarına indirerek inceleme fırsatı buldu. Öğrenciler sahada veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştiğini ise Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde deneyimledi.

"MINKA projesiyle, bir kez daha vatandaş bilim etkinliği gerçekleştiriyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Zeki Altun, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, Akdeniz’e kıyısı olan kent ağı yani MedCities çerçevesiyle bir iş birliği içerisindeyiz. Bu iş birliği içerisinde de MINKA projesiyle, bir kez daha bir biyomaraton faaliyeti çerçevesinde vatandaş bilim etkinliği gerçekleştirdik. Vatandaş bilim etkinliğinin asıl amacı, denize kıyımız olması sebebiyle deniz biyoçeşitliliği, ekosistem ve bu süreçlerle ilgili kentimizde bulunan türlerin farkındalığını sağlamak. Bu sürece başta öğrenciler olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı dahil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Öğrencilerimize MINKA uygulamasını detaylı şekilde açıkladık"

MINKA Projesi Mentoru Dr. Ayşegül Çil, Büyükşehir Belediyesinin daveti üzerine canlıları kaydetme eğitimini vermek üzere Mersin’e geldiğini ifade ederek, MedCities programı kapsamında bir projenin içinde olduklarını belirtti. Dr. Çil, "MINKA uygulamasını öğrencilerimize tanıtıyoruz. Yaptığımız çalışmada, önce Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde teorik bir eğitim gerçekleştirdik. Bu eğitimde nasıl bir proje yürüttüğümüzü, Avrupa’da ve dünyada projenin hangi noktada olduğunu anlattık. Projenin paydaşlarının kimler olduğu hakkında bilgi verdik. MedCities’in de yer aldığı proje kapsamında, MINKA uygulamasını detaylı şekilde açıkladık. Uygulamayı anlatırken bir canlının nasıl gözlemleneceği, bu gözlemin nasıl yapılacağı ve nasıl kaydedileceği üzerine bir çalışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Amaçlarının öğrencilere vatandaş bilimini öğretmek ve veri tabanına katkıda bulunmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Dr. Çil, bu konuda verimli bir çalışma gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

