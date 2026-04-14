Karadeniz Ereğli'de Sahilde Ölü Yunus Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Buruncuk mevkisinde balık tutan vatandaşlar deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir yunusu fark etti. Uzun süre su üzerinde kıpırdamadan kalan yunusun ölmüş olabileceğinden şüphelenen vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ilgili ekiplerin sevk edilmesi beklenirken, yunusun ölüm nedeninin doğal mı yoksa insan kaynaklı mı olduğu yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Vira Haber