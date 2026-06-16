Avrupa Teknecilik Endüstrisi İstanbul'da Buluştu

İki gün süren etkinlikte Türkiye'nin küresel denizcilik sektöründeki üretim gücü, uluslararası vizyonu ve sektördeki dönüşüm hedefleri tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, “Denizcilik kültürümüzden aldığımız ilhamı, mühendislik gücümüz ve girişimci yaklaşımımızla birleştirerek; daha sürdürülebilir, yenilikçi ve rekabetçi bir endüstri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Avrupa ile geliştirilen güçlü iş birliklerini daha da ileri taşımayı ve ortak değerler etrafında yeni başarı hikâyeleri yazmayı hedefliyoruz.” dedi.

Sürdürülebilir bir teknecilik ve deniz turizmi endüstrisini temsil etmek amacıyla faaliyet gösteren Avrupa Teknecilik Endüstrisi Derneği (EBI) Genel Kurul Toplantısı, 8-10 Haziran 2026 tarihlerinde Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği’nin (YATED) ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. İki gün süren programda, Genel Kurul ve Konsey toplantılarının yanı sıra sektörel atölye çalışmaları yapıldı ve Türkiye'nin önemli yat ve tekne üreticilerine saha ziyaretleri düzenlendi. Ayrıca katılımcılar, planlanan sosyal faaliyetlerle dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan İstanbul'u keşfetme imkânı buldu.

‘Sektörümüz İnovasyon ve Sürdürülebilirliğin Güçlü Bir Temsilcisi Haline Geldi’

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, Avrupa ve Asya kıtalarını bağlayan ve medeniyetler arasında gönül bağı kuran kadim şehir İstanbul’da EBI ailesini ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını belirtti. Bekiroğlu, toplantının 15 ülkeden 32 katılımcı ile Türkiye'de gerçekleştirilmesinin sektörün uluslararası arenadaki gücünü ortaya koymak adına son derece kıymetli olduğunu vurguladı. YATED'in iki yıl önce EBI'ya tam üye olarak katılmasından bu yana yürütülen değerli çalışmalara aktif katılım sağladıklarını ifade eden Bekiroğlu, tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin küresel pazardaki stratejik konumuna değinen Bekiroğlu, “Türkiye, coğrafi konumu, köklü denizcilik kültürü ve gelişen üretim kapasitesi ile küresel yat ve tekne endüstrisinde her geçen gün daha güçlü bir yer ediniyor. Tersanelerimiz, mühendislik kabiliyetimiz ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Denizcilik kültürümüzden aldığımız ilhamı, mühendislik gücümüz ve girişimci yaklaşımımızla birleştirerek; daha sürdürülebilir, yenilikçi ve rekabetçi bir endüstri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Avrupa ile geliştirdiğimiz güçlü iş birliklerini daha da ileri taşımayı ve ortak değerler etrafında yeni başarı hikâyeleri yazmayı istiyoruz.” dedi.

Yat ve tekne endüstrisinin artık sadece üretim ve ticaretle sınırlı kalmadığının altını çizen Murat Bekiroğlu, gelecek vizyonunu şu sözlerle özetledi:

"Sektörümüz; inovasyon, sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliğinin güçlü bir temsilcisi haline geldi. Önümüzdeki dönemde sektörümüz; akıllı üretim sistemleri, çevre dostu teknolojiler ve daha entegre bir küresel yapı doğrultusunda önemli bir dönüşüm süreci yaşamaya devam edecek."

Genel Kurul kapsamında; YATED Genel Sekreteri Orhun Şentürk 2026 Yılı Türk Yat Pazarı Değerlendirmesi konusunda, YATED Dernek Müdürü Kadir Karakaya ise Derneğin yaptığı faaliyetler hakkında sunum yaparak kurul üyelerini bilgilendirdi.

Etkinlik, uluslararası delegasyonun Türkiye'nin üretim gücünü yerinde görmesi amacıyla AIATA Boats ve Sirena Marine tersanelerine düzenlenen teknik saha ziyaretleri ile tamamlandı.

EBI (Avrupa Teknecilik Endüstrisi) Hakkında

Avrupa’daki rekreasyonel teknecilik endüstrisini temsil eden ulusal derneklerin ve destekleyici kuruluşların katılımıyla 2004 yılında kurulmuştur. AB düzeyinde yerleşik bir paydaş olarak EBI; Avrupa Yeşil Mutabakatı, Eğlence Amaçlı Tekneler Direktifi, döngüsel ekonomi, turizm, mavi ekonomi ve AB su mevzuatı gibi sektörün geleceği için stratejik alanlarda çalışmalar yürütmektedir. 24 ülke ve 35 üyeye ulaşan dernek, aynı zamanda sürdürülebilir bir deniz turizmi endüstrisinin standartlarını belirleyerek geliştirmeyi de amaçlamaktadır.

EBI her ne kadar bölgesel bir yapı olsa da, YATED’in de üyesi olduğu ICOMIA (Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Dernekleri Konseyi) ile iş birliği sayesinde küresel ölçekli birçok projeye imza atmaktadır.