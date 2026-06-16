YTÜ GİDFEST 2026 Mezunlar Günü Büyük İlgi Gördü

7 Haziran Pazar günü Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşen etkinlik; mezunların, akademisyenlerin ve sektörden firmaların katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlik Oditoryum’da çay saatiyle başlayarak açılış konuşmaları ve nostalji dersinin ardından Mimarlık Fakültesi önünde canlı müzik eşliğinde samimi bir ortamla devam etti. Etkinlik boyunca katılımcılar fakülte yıllarına dair anılarını paylaşarak eski günleri yad etti, uzun süredir görüşemedikleri arkadaşları ve hocalarıyla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

Açılışta Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi ve Denizcilik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Akdeniz, YTÜ GİDF Mezunlar Derneği Başkanı Buse Sergio, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Ekinci, TMMOB GEMİMO Yönetim Kurulu adına Kaptan Alev Aktuğ Akpınar,TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlham Çelebi, Türk Loydu UDH Genel Müdürü Hüseyin Doğar, YTÜ GİDF Kurucu Dekanı Prof. Dr. Bahri Şahin konuşmalarını gerçekleştirerek etkinliğin önemini vurguladılar. Konuşmacıların yan sıra GİDFEST’e denizcilik ve gemi inşa sektörünün önemli paydaşları da destek verdi. Etkinlikte Beşiktaş Grup, Mescomer, Elkon, Eurasia Marine Services, Marine Turbo Teknik, Zetmarine, İzter Tersanecilik, Marinsal Denizcilik, Solen Marine Service ve Efes Marine gibi sektör kuruluşları da yer aldı.

Programın en dikkat çeken bölümü, YTÜ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi’nin kurucu dekanı, üniversitenin eski rektörlerinden saygıdeğer Prof. Dr. Bahri Şahin’in “Nostalji Dersi” oldu. Mezunlar, fakültenin geçmişine dair hatıraları anımsayarak duygu dolu anlara tanıklık etti.

İlk kez düzenlenmesine rağmen yoğun ilgi gören GİDFEST, Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi mezunlarını yıllar sonra aynı duygularla aynı çatı altında buluşturmayı başaran bir etkinlik oldu. Organizasyonun önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Vira Haber