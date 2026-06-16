Royal Caribbean'ın Yeni Efsanesi İlk Kez Akdeniz'e Açılıyor

Royal Caribbean International'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi Legend of the Seas, Finlandiya'nın Turku kentindeki Meyer Turku tersanesinde tamamlanarak resmi olarak teslim alındı. Dünyanın en yenilikçi kruvaziyer sınıfı olarak kabul edilen Icon Class'ın üçüncü gemisi olan Legend of the Seas, Temmuz 2026'da gerçekleştireceği ilk seferiyle Akdeniz'de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Kruvaziyer turizmi küresel ölçekte büyümesini sürdürürken, sektörün en çok konuşulan yeni gemilerinden biri olan Legend of the Seas denizlere açılmaya hazırlanıyor. Royal Caribbean International'ın Icon Class serisindeki yeni amiral gemisi, 2026 yazında başlayacak Akdeniz seferleriyle milyonlarca seyahat tutkununun radarına girmeyi hedefliyor.

Dünyanın En Büyük Tatil Gemileri Arasında

Yaklaşık 248 bin groston ağırlığı, 365 metre uzunluğu, 20 güvertesi, 2 bin 805 kabini ve 5 bin 610 yolcu kapasitesiyle Legend of the Seas, dünyanın en büyük ve en dikkat çekici kruvaziyer gemileri arasında yer alıyor. Gemi, büyüklüğünün yanı sıra sunduğu eğlence ve konaklama olanaklarıyla da öne çıkıyor.

Gemide Bir Tatilden Fazlası Var

Legend of the Seas’te sekiz farklı tematik mahalle, 40’tan fazla yeme-içme noktası, dünyanın en büyük deniz üstü su parklarından biri olan Category 6, AquaDome eğlence merkezi, Crown’s Edge macera parkuru ve ailelere özel Surfside bölgesi bulunuyor. Gemi, her yaş grubuna hitap eden deneyimleriyle yeni nesil tatil anlayışını denizlere taşıyor.

İlk Sezonunda Akdeniz’de Sefer Yapacak

Temmuz 2026 itibarıyla hizmete başlayacak olan Legend of the Seas, ilk sezonunda Roma (Civitavecchia) ve Barselona çıkışlı 7 gecelik Batı Akdeniz programları gerçekleştirecek. Gemi; Palma de Mallorca, La Spezia (Floransa & Pisa), Napoli ve Marsilya limanlarını kapsayan rotalarda misafirlerini ağırlayacak.

Sonraki Durak Karayipler

Akdeniz sezonunun ardından Atlantik geçişi yapacak olan gemi, Kasım 2026 itibarıyla Florida’nın Fort Lauderdale limanına konuşlanarak Doğu ve Batı Karayipler seferlerine başlayacak. Royal Caribbean’ın özel adası Perfect Day at CocoCay’in de dahil olduğu programların ardından Legend of the Seas’in 2027 yaz sezonunda yeniden Akdeniz’e dönmesi planlanıyor.

Türk Misafirlere Özel Paketler Hazırlandı

Türkiye’den gelen yoğun ilgi doğrultusunda hazırlanan İstanbul çıkışlı uçaklı paketler ve Türkçe rehberlik hizmeti sayesinde Türk misafirler, dünyanın en yeni Icon Class gemisini konforlu bir şekilde deneyimleme fırsatı buluyor. Uçuş, transfer, cruise deneyimi ve Türkçe rehberlik hizmetlerini bir araya getiren programlar, özellikle aileler ve ilk kez cruise tatiline çıkacak misafirler için önemli avantajlar sunuyor.

Legend of the Seas’in kruvaziyer sektöründe yeni bir dönemi temsil ettiğini belirten Royal Caribbean Türkiye Direktörü Alper Taşkıranlar, “Legend of the Seas, Royal Caribbean’ın yenilikçilik vizyonunun ve misafir deneyimine yaptığı yatırımın en güçlü örneklerinden biri. 29 Haziran – 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek özel açılış etkinliklerinde seyahat acentelerimiz, iş ortaklarımız ve özel misafirlerimiz gemiyi ilk kez yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.” dedi.

Taşkıranlar, Türk misafirlerden gelen ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu vurgulayarak, “İstanbul çıkışlı uçaklı paketlerimiz ve Türkçe rehberlik hizmetimiz sayesinde misafirlerimiz hem Akdeniz’in en özel destinasyonlarını keşfedecek hem de dünyanın en yeni Icon Class gemilerinden birinde unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak. Legend of the Seas’in 2026 ve 2027 sezonlarının en dikkat çekici cruise ürünlerinden biri olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Denizlerde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Legend of the Seas yalnızca yeni bir kruvaziyer gemisi değil, Royal Caribbean’ın aile tatiline yönelik geliştirdiği yeni nesil yaklaşımın da en güncel temsilcisi olarak gösteriliyor. Denizlerde yeni bir efsane doğarken, gemi ilk sezonunda Akdeniz’de Türk misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Vira Haber