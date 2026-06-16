Fifty Fifty Sailing Cup Moda Deniz Kulübü Yat Yarışları 2026 Basın Lansmanı

Yarışların basın lansmanı ise 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Moda Deniz Kulübü – Kalamış / İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Türkiye Yelken Federasyonu himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü iş birliğiyle ve Moda Deniz Kulübü ev sahipliği ile ana sponsorluğunda; Oğuz Ayan Sailing organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlik, bu yıl da yelken camiasının önemli sporcularını ve ekiplerini bir araya getirecek.

CMT Yapı’nın yarış sonrası kara etkinliği sponsorluğunu üstlendiği organizasyona, 40’ı aşkın yelkenli tekne ve yaklaşık 500 sporcunun katılması bekleniyor. Artan katılımıyla dikkat çeken Fifty Fifty Sailing Cup, Türkiye’de yelken sporunun gelişimine ve yaygınlaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Basın toplantısında 2026 yarış parkuru ve programı, katılımcı ekipler ve teknik detaylar, organizasyonun kadın-erkek fırsat eşitliği vizyonu, kupa devir teslim töreni, After Race Pool Party (21 Haziran – İstanbul Yelken Kulübü) ve ödül töreni (23 Haziran – Moda Deniz Kulübü) gibi başlıklar kamuoyu ile paylaşılacak.

Ayrıca organizasyonda yer alan sponsor markalar ve etkinlik içerikleri hakkında da detaylı bilgilendirme yapılacak.

Fifty Fifty Sailing Cup 2026, hem rekabet hem de sosyal etkinlikleriyle İstanbul’un yelken takvimine yine damga vurmaya hazırlanıyor.

Vira Haber