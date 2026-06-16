TAYK Trofesi'nin 4. Ayağı Tamamlandı

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen TAYK Trofesi'nin 4. ayağı olan Komodorlar Serisi-3 / Burgazada Deniz Spor Kulübü Kupası - HDI Sigorta Kupası, 13-14 Haziran tarihlerinde İstanbul Adalar parkurunda gerçekleştirildi.

Bir şamandıra ve bir coğrafi yarışın tamamlandığı TAYK Trofesi 4. Ayak mücadelesinde kupalar sahiplerini buldu. Burgazada Deniz Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde ve HDI Sigorta'nın destekleriyle düzenlenen organizasyonda ekipler, iki gün boyunca TAYK Trofesi genel klasman puanları için mücadele etti.

Yarışın ilk gününde Caddebostan-Adalar parkurunda kuzeyli hava etkili oldu. 17-20 knot arasında başlayan rüzgâr gün ilerledikçe 25-30 knot seviyelerine ulaştı. Yarış komitesi Kınalıada açıklarında konuşlanırken IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfları için 1,6 deniz mili, IRC 3, IRC 4 ve IRC GO sınıfları için ise 1,2 deniz mili uzunluğunda orsa-pupa parkuru kuruldu. Güçlü rüzgâr koşullarında gerçekleştirilen yarışta bir tekne startın hemen ardından direk kırması nedeniyle yarış dışı kalırken, artan rüzgâr şiddeti nedeniyle ilave yarışların yapılmamasına karar verildi.

İkinci gün yarışlar Burgazada Deniz Spor Kulübü önlerinden verilen startla başladı. Güneyden esen yaklaşık 7 knot rüzgâr altında IRC 0, IRC 1 ve IRC 2 sınıfları 12 deniz millik 3B rotasında yarışırken, IRC 3 ve IRC 4 sınıfları 10 deniz millik 4B rotasında mücadele etti. IRC GO sınıfı için ise Büyükada Sığlık Çakarı ile komite botu arasında daha kısa bir rota uygulandı. Sporcular Heybeliada, Büyükada, Balıkçı Adası ve Büyükada Sığlık Çakarı'nı kapsayan Adalar rotalarında hem taktik hem de navigasyon becerilerini ortaya koydu.

Hafta sonu boyunca değişken hava koşullarıyla mücadele eden ekipler, ilk gün sert kuzeyli rüzgârlar, ikinci gün ise hafif güneyli rüzgârlar altında yarışarak yelken sporunun farklı yüzlerini aynı organizasyonda deneyimledi.

IRC 0'da Team Acadia / Cheetah, IRC 1'de Beymen Club Sailing Team / Atlas, IRC 2'de Eker Sailing Team - DAS / Carina, IRC 3'te Shell / Alize, IRC 4'te Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK ve IRC GO'da Safinaz sınıflarında birincilik elde etti.

Hafta sonu boyunca tamamlanan bir şamandıra ve bir coğrafi yarışın ardından ekipler Burgazada Deniz Spor Kulübü'nde düzenlenen ödül töreninde kupalarına kavuştu.

Türk edebiyatının usta hikâyecisi Sait Faik Abasıyanık'ın adası olarak bilinen Burgazada, hafta sonu boyunca yelken sporunun rekabetçi ruhuna ev sahipliği yaptı. Adalar'ın eşsiz atmosferinde gerçekleşen mücadeleler, sporculara unutulmaz bir yarış deneyimi sundu.

Sınıflarında dereceye giren ekipler:

IRC 0

Team Acadia / Cheetah Orient Express 6 Coca Cola Icecek / DAS

IRC 1

Beymen Club Sailing Team / Atlas Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı / Fenerbahçe Akkök Holding / Cheese VIII

IRC 2

Eker Sailing Team - DAS / Carina Yapı Kredi / Nox Tüpraş / Fenerbahçe 5

IRC 3

Shell / Alize Canias / CTD / Electron Sahibinden.com - Gemini / Gemini III

IRC 4

Marmara Yelken Spor Kulübü / MAYK Sebago / Alize G 28

IRC GO

Safinaz Whisper

1971 yılından bu yana Türkiye'de açık deniz yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan TAYK, 2026 sezonunda düzenlediği TRODE yarışlarıyla denizcilik kültürünü ve yarış ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Sezon boyunca İstanbul ve Marmara Denizi'nin farklı parkurlarında devam edecek yarışlar, yelken tutkunlarını aynı rekabet ekosisteminde buluşturmayı sürdürecek.