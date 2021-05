Ayvalık ve Dikili’de 107 Tekne Battı

Balıkesir'de, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Fırtına nedeniyle 56 özel, 10 gezi teknesi, 14 profesyonel balıkçı ruhsatlı balık teknesi tamamen zarar gördü. Teknelerde yaklaşık 50 milyon liralık maddi hasar oldu" dedi. Ergin, düzenlediği basın toplantısında, hızı 80 kilometreye kadar çıkan fırtınanın Ayvalık'ta büyük hasara neden olduğunu, çok sayıda teknenin parçalanarak battığını söyledi.

Can kaybı yaşanmamasının tek teselli olduğunu belirten Ergin, "Ana arterlerde 50 ağaç kökünden sökülerek yıkıldı. Altınova Kum Ada mevkiinde ana kara ile adayı bağlayan 300 metre uzunluğundaki köprü ciddi hasar gördü. 5 vatandaşın ev ve çatılarında hasar meydana geldi. Tüm birikimlerini kaybeden vatandaşlarımız oldu. Belediyemiz kentte yaşanan her türlü olumsuzluğa yetişmek için kısa sürede 'hızır ekip' oluşturdu. Çağrı merkezi ve Whatsapp hattı üzerinden yardım çağrısı alan ekipler, her yardım çağrısına ulaşmaya çalıştı" diye konuştu. Öte yandan İzmir Dikili'de de önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle 27 teknenin battığı, 17 teknenin hasar gördüğü belirlendi.

Vira Haber