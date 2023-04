Celestyal Cruises 2023 Ege ve Yunan Adaları programıyla 26. EMITT Fua-rı’nda

Turizm sektör temsilcileri ve seyahat tutkunlarını buluşturan EMITT Fuarı’nın 26.’sı, 12-15 Nisan 2023’te, İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Fuarda, pandemi sonrası yeniden ivme kazanan kruvaziyer turizminin temsilcileri de yerini alıyor. 100’ün üzerinde seferle Türkiye limanlarına en çok giriş çıkış yapan uluslararası cruise markası Celestyal Cruises 3. Hol’de 3372 numaralı stantta ziyaretçilerini ağırlıyor. Celestyal Cruises, fiyat fayda açısından avantajlı ve zengin içerikli 2023 tur programlarını misafirlerine anlatacak. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, ‘’EMITT, en iyi tatil ve seyahat çözümleri arayanlarla biz sektör temsilcilerini buluşturuyor. Erken rezervasyon fırsatlarıyla sektöre sezon öncesi hareketlilik kazandırıyor. Biz de Celestyal Cruises olarak, tüm cruise markaları içindeki farkımızı, fiyat fayda avantajımızı, zengin içerikli programlarımızı ziyaretçilerimize anlatacağız. Ege ve Yunan Adaları destinasyonunda öncelikli tercih edilen bir cruise markası olarak bu sezon da her yıl olduğu gibi yüzde 90’ın üzerinde misafir memnuniyetine ulaşmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Celestyal Cruises standında, Inclusive Cruise paket farkı ile Atina, Santorini, Mikonos, Rodos, Girit, Patmos, Milos ve Selanik’i kapsayan Yunan Adaları Turları’na dikkat çekilecek. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, şunları söyledi: ‘’Inclusive tur paketlerimizin her birine 75 Euro’luk 1 kara turu dahil. Ayrıca Mikonos shuttle, liman vergileri ve ücretler, seyahat sağlık ve tur iptali sigortaları ile yemeklerde alınan içecekler inclusive paketlerimizde ücretsiz olarak yer alıyor. Bunların her biri için ayrıca ücret ödemenize gerek kalmaz, baştan ne ödeyeceğiniz bellidir. Biz her zaman tatil planlayanlara, alacakları paketi iyi kıyaslamalarını öneriyoruz. Celestyal Cruises olarak sunduğumuz paket fiyatlarımız ve içeriklerimizle, diğer gemi şirketleriyle kıyaslandığında avantajlı ve farklı bir konumda olduğumuzu iddia ediyoruz. Tatillerini planlayanlar; ayrıca Güneydeki 5 yıldızlı otel fiyatlarıyla kıyasladıklarında da fiyat fayda açısından ve sunduğumuz nitelikli içerikler açısından cruise turlarımızın çok daha ekonomik olduğunu göreceklerdir. Bir kültürdür cruise seyahati, size tatilden çok daha ötesini sunar. Dünyayı gezip keşfedersiniz. Hedefimiz üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde cruise bilinirliğini çok daha üst noktaya taşımak ve gemilerimizde daha çok Türk misafir ağırlamak. Böylece kruvaziyer turizmi daha da çok gelişecek, Türkiye kazanacaktır. 2023 için fiyat fayda açısından en avantajlı ve en iyi tatili yapma hayali kuran herkesi, yıllardır bizden vazgeçmeyen misafirlerimizi, cruise ile tanışmak isteyenleri EMITT’teki standımıza bekliyoruz.’’

