Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları 23 Nisan’da Başlıyor

Organizasyon, yıl boyunca farklı etaplarla devam ederek 29 Ekim’e uzanan geniş bir takvimde gerçekleştirilecek.

İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, 2026 yılına ilişkin yarış rotası ve detaylar kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve organizasyon yetkilileri katıldı.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını belirterek, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve vizyonunu uluslararası alanda gösteren önemli bir platform olduğunu ifade etti. Yemlihaoğlu, yelken sporunun turizm, ekonomi ve uluslararası ilişkiler açısından yüksek katma değer yaratan stratejik bir alan olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl organizasyona 14 farklı ülkeden 200 ekip ve 2 bini aşkın sporcunun katılması bekleniyor. Yarışlara olan ilginin her geçen yıl arttığını belirten yetkililer, organizasyonun uluslararası ölçekte büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Beş Ayrı Etapta Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, 2026 yılında toplam beş etapta düzenlenecek. İlk etap 23-25 Nisan tarihlerinde İstanbul Boğazı’ndan başlayarak Çanakkale’de sona erecek. Bu etapta İstanbul Boğazı yarışı, İstanbul–Çanakkale açık deniz yarışı ve Çanakkale Boğazı yarışı gerçekleştirilecek.

Yarış takvimi kapsamında ayrıca 17-19 Mayıs tarihlerinde Kurtuluş Kupası, 30 Ağustos’ta Zafer Kupası ve 29 Ekim’de Cumhuriyet Kupası düzenlenecek. Sezonun kapanışı ise Kasım ayında Marmaris’ten başlayıp Girne’de sona erecek Kıbrıs Kupası ile yapılacak.

Türk Yelkenciliği Uluslararası Başarılarını Artırıyor

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Türk yelkenciliğinin son yıllarda önemli başarılara imza attığını belirterek, uluslararası şampiyonalarda elde edilen derecelerle Türkiye’nin öne çıktığını ifade etti. Akdurak, hedeflerinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Kupa Devir Teslimi Gerçekleşti

Toplantıda ayrıca 2025 yılı şampiyonu Angels of CMC Holding takımı, kazandıkları kupayı yeni sezon için organizasyon komitesine devretti. Takım kaptanı Oğuz Ayan, organizasyonun her yıl büyüyerek devam ettiğini ve büyük bir rekabete sahne olduğunu dile getirdi.

Tarihi Rotalarda Büyük Heyecan

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, Türkiye’nin tarihi ve stratejik deniz rotalarında gerçekleşerek hem spor hem de turizm açısından önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Yarışlar sonunda en yüksek puanı toplayan ekip, şampiyonluk unvanının sahibi olacak.