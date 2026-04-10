Tersan Tersanesi, Pelajik Fabrika Balıkçı Gemisi Annie Hillina’yı Parlevliet & Van der Plas’a Teslim Etti

NB1119 inşa numarasına sahip ve Hollanda’nın Katwijk limanında kayıtlı olacak Annie Hillina, Tersan’ın uzun dönemli iş ortağı Skipsteknisk tarafından tasarlanmış olup 111,5 metre toplam uzunluğa sahiptir. Sınıfının en verimli ana makinelerinden biri olan Wartsila 32 ile donatılan Annie Hillina’nın tasarımı, yakıt tüketimi, emisyon ve gürültü

azaltımı için optimize edilmiş; gemide yakalanan balıkların soğutulması, dondurulması ve depolanmasında çevre dostu soğutucu gazlar kullanılmaktadır.

60 kişiye kadar konforlu yaşam alanları, sauna ve fitness tesisleriyle donatılmış geniş konaklama imkânı sunan Annie Hillina, Avrupa, Güney Pasifik ve Batı Afrika suları da dahil olmak üzere dünya çapında faaliyet gösterecek; ringa, sardalya, uskumru ve mavi mezgit gibi pelajik türlerden elde edilen tüm av gemide dondurularak tamamen insan

tüketimine sunulacaktır.

Tersan Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu: “Tersan Tersanesi olarak, yenilikçi ve sürdürülebilir balıkçılıkta vizyoner ortağımız Parlevliet & Van der Plas ile bir kez daha iş birliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. P&P Grubu için teslim ettiğimiz dördüncü gemi Annie Hillina, ortaklığımızın gücünü ve sürekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. 2026 yılında, P&P’nin 75. yılını kutladığı dönemde gerçekleşen bu teslimat, iş birliğimizin derinliğini ve denizcilik

geleceğini birlikte şekillendiren ortak değerlerimizi bir kez daha vurgulamaktadır. Her yeni proje, mükemmeliyet, yenilik ve geleceğe karşı sorumluluk ilkelerimizi somut bir şekilde yansıtmaktadır.”