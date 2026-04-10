T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Heyeti Railport’u Ziyaret Etti

Heyette Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Sadi Çetintaş, Antrepo ve Serbest Bölgeler Daire Başkanı Ozan Diriöz, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Fatih Yalçınkaya, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Alaattin Cezayir, Derince Gümrük Müdürü Cevat Araslı ile Antrepo Serbest Bölgeler Dairesi ve Tır ve Transit Dairesi yetkilileri yer alırken ziyaret kapsamında Railport’un operasyonel yapısı ve sunduğu hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Railport Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılar Railport’ta, terminal operasyonlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. Katılımcılara ayrıca demir yolu bağlantılı lojistik çözümler, intermodal taşımacılığın sunduğu avantajlar ve Railport’un Türkiye lojistik ekosistemine sağladığı katkılar aktarıldı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde terminalin teknik altyapısı, operasyonel süreçleri ve farklı yük tiplerine yönelik sunduğu çözümler hakkında detaylı bilgi paylaşılırken özellikle demir yolu taşımacılığının dış ticaret süreçlerindeki rolü ve sürdürülebilir lojistik açısından önemi vurgulandı.

Ziyarette ayrıca Türkiye’nin lojistikte rekabet gücünü artırmaya yönelik yatırımlar ve kamu-özel sektör iş birliklerinin önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.