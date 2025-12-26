DTO Aralık Meclisi’nde Mesleki Eğitim Protokolü Yenilendi

DTO Meclis Salonu’nda, Meclis Başkanı Başaran Bayrak başkanlığında yapılan toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

İlk olarak 2020 yılında dört denizcilik meslek lisesiyle başlatılan, 2022’de dokuz okula genişletilen protokol; okul sayısı 10’a çıkarılarak ve 5 yıl süreyle yenilendi. Protokol kapsamında, İstanbul, İzmir, Rize, Ordu, Kastamonu, Antalya, Van ve Yalova’daki denizcilik meslek liselerine destek sağlanacak.

Toplantıda ayrıca, 2026 yılı Merkez ve Şube bütçeleri Meclis üyelerinin onayına sunuldu. 2026 bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

“Eğitim, denizcilikte stratejik bir yatırım”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, denizcilik sektörünün yalnızca ekonomik boyutuyla değil; eğitim, insan kaynağı ve sürdürülebilirlik ekseninde ele alınması gerektiğini vurguladı. Yenilenen protokolün, sektörün ihtiyaçlarıyla eğitim sistemini buluşturan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kıran, iş birliğiyle birlikte teknik eğitimin yanı sıra denizcilik kültürü, meslek etiği, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm odaklı eğitimlerin de güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Simülasyon eğitimlerinin geliştirilmesi ve teknoloji kullanımının artırılması da protokol kapsamındaki öncelikler arasında yer aldı.

Denizcilik liseleri yarışacak

Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanacak yeni bir protokolle, 2026 yılında İstanbul’daki tüm denizcilik liselerinin katılımıyla “İstanbul’un Denizcilik Liseleri Yarışıyor” Mesleki Beceri Yarışması’nın düzenleneceğini açıkladı.

Ekonomi ve denizyolu taşımacılığı değerlendirmesi

Konuşmasında küresel ve ulusal ekonomik gelişmelere de değinen Kıran, 2025 yılının jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerle geçtiğini, buna rağmen küresel büyümede sert bir daralma öngörülmediğini söyledi.

Türkiye ekonomisinde 2025 yılında büyümenin yeniden ivme kazandığını belirten Kıran, 2026 yılı için daha olumlu bir ekonomik görünüm beklendiğini ifade etti.

Küresel denizyolu taşımacılığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kıran, 2025 yılında dünya deniz ticaretinin ton bazında %1,1 artışla 12,9 milyar tona ulaşmasının beklendiğini, 2026 yılı için ise daha pozitif büyüme öngörüldüğünü kaydetti.

Toplantının sonunda Bakan Yardımcısı M. Bilal Macit ve Tamer Kıran protokolü imzalarken, günün anısına hediye takdimi yapıldı. Ayrıca DTO Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Serdar Akdemir, Piri Reis Üniversitesi’nde düzenlenen 2. Denizcilikte Yeşil Dönüşüm Zirvesi hakkında Meclis’e bilgi verdi.