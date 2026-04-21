İçimizdeki Fırtına: Öfke, Tükenmişlik ve Görülmeyen Derinlikler

Hiçbir Fırtına Aniden Başlamaz

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan acı olay, hepimizi derinden sarstı.

Bir çocuğun taşıyamadığı yükün, kontrol edilemeyen bir öfkeye dönüşmesi…

Ve bunun geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşması.



Bu sadece bireysel bir hikâye değil.

Bu, görmezden gelinen duyguların, bastırılan yüklerin ve konuşulmayan gerçeklerin bir yansıması.



Denizde uzun yıllar geçirmiş biri olarak şunu çok net söyleyebilirim:

Hiçbir fırtına aniden çıkmaz.

Görmezden Gelinen Sinyaller

Denizde her şeyin bir işareti vardır.

Rüzgâr yön değiştirir.

Basınç düşer.

Gökyüzü kararır.



Ama eğer kaptan bu sinyalleri okumazsa,

fırtına sadece bir doğa olayı olmaktan çıkar…

Bir krize dönüşür.



Bugün yaşadığımız birçok bireysel ve toplumsal sorun da tam olarak böyle.



Öfke…

Tükenmişlik…

Yüksek stres…



Bunlar bir anda ortaya çıkmaz.

Bunlar, uzun süre görülmeyen, konuşulmayan ve yönetilmeyen içsel süreçlerin sonucudur.

Rotayı Değil, İnsanları Kaybediyoruz

Denizcilik sektörü bu anlamda bize çok güçlü bir metafor sunar.



Bir gemide sadece rota önemli değildir.

Mürettebatın ruh hali de en az rota kadar kritiktir.



Yorgun bir zihin,

duygusal olarak tükenmiş bir insan,

iletişimi kopmuş bir ekip…



Bunlar en iyi teknolojiyi bile etkisiz hale getirebilir.



Bugün Türkiye’de denizcilik sektöründe de, karadaki birçok kurumda da benzer bir tablo var:

Performans odaklı sistemler…

Ama insanın iç dünyasını ihmal eden yapılar.

Görünmeyeni Yönetmeden, Görüneni Koruyamazsınız

Oysa gerçek sürdürülebilirlik,

sadece ekonomik ya da operasyonel değildir.



İnsanın iç dengesi olmadan, hiçbir sistem uzun süre ayakta kalamaz.



Denizde buna “denge” deriz.



Tekne ne kadar güçlü olursa olsun,

eğer ağırlık dağılımı doğru değilse,

ilk sert rüzgârda savrulur.



İnsan da böyledir.



Duygularını tanımayan,

stresini yönetemeyen,

kendini duyamayan bir birey…



Bir noktada ya içine çöker

ya da dışarı taşar.

Yüzey Değil, Derinlik Yönetimi Zamanı

Bugün ihtiyacımız olan şey daha fazla hız değil.

Daha fazla farkındalık.



Daha fazla baskı değil.

Daha sağlıklı sistemler.



Ve en önemlisi…

İnsanı merkeze alan bir yaklaşım.



Deniz bize şunu öğretir:

Yüzeyde gördüğün her şey, derinliğin bir yansımasıdır.



Eğer derinlikte bir sorun varsa,

yüzeyde mutlaka görünür.

Sormamız Gereken Asıl Soru

Biz gerçekten insanı görüyor muyuz?

Yoksa sadece yaptığı işi mi?