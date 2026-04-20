İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan “Denizcilik Hatıra Ormanı” Etkinliği

Etkinlik kapsamında 120 dönümlük alanda 22 bin fidan toprakla buluşturuldu. Törene, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, yönetim kurulu ve meclis üyeleri, şube başkanları, müzahir kuruluşların başkanları ile denizcilik sektörünün temsilcileri ve aileleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Tamer Kıran, denizcilik camiasının denizleri yalnızca ekonomik bir faaliyet alanı olarak değil, korunması gereken hayati bir yaşam alanı olarak gördüğünü belirtti. Kıran, bu anlayışla hareket ederek hem ulusal hem de uluslararası gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve denizlerin ile kıyıların korunması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Deniz Ticaret Odası’nın sektörün çatı kuruluşu olmasının ötesinde birlik, dayanışma ve ortak aklın güçlü bir temsilcisi olduğunu vurgulayan Kıran, etkinliğin sektör içindeki dayanışmayı da pekiştirdiğini dile getirdi. Müzahir kuruluşlar adına dikilen simgesel fidanların, ortak değerlerin ve birlikteliğin somut bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Kıran, gerçekleştirilen çalışmanın yalnızca bir ağaçlandırma faaliyeti olmadığını belirterek, gelecek nesillere bırakılacak kalıcı bir miras oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Doğaya yapılan her katkının geleceğe olumlu yansıyacağını ifade eden Kıran, etkinliğin daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında müzahir kuruluşlar adına temsili fidan dikimi yapılırken, program katılımcıların birlikte gerçekleştirdiği kahvaltı ile sona erdi.

