Ege Rüzgarı Bir Kez Daha Didim'de Esecek

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen TYF Yelken Ligi IQ Foil 3. Ayak Yıldızlar Kupası, 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Didim'de gerçekleştirilecek. Didim Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda genç sporcular rüzgarla yarışacak. Yüksek hız ve denge gerektiren IQ Foil kategorisinde mücadele edecek sporcular, dereceye girebilmek ve Türkiye’nin en iyileri arasında yer almak için kıyasıya yarışacak. Yarışlar boyunca Didim sahilleri ise spor şölenine sahne olacak. Organizasyonun, yalnızca sporcuları değil yelken tutkunlarını da ilçede buluşturması beklenirken, etkinlik sayesinde kentin tanıtımına da katkı sağlanması hedefleniyor. 2026 yılı itibarıyla bu organizasyona 4. kez ev sahipliği yapacak olan Didim, yelken sporundaki iddiasını her geçen yıl daha da güçlendiriyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada "Didim olarak böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yelken sporunun ülkemizde gelişmesine katkı sunan bu değerli yarışları kentimizde ağırlamak bizim için sadece bir organizasyon değil, aynı zamanda bir vizyon meselesidir. Didim’in rüzgarı, denizi ve doğasıyla yelken sporunun yeni adreslerinden biri haline geldiğine inanıyoruz. Bu yarışlar sayesinde genç sporcularımızın azmi ve mücadelesi bizlere umut verirken, kentimizin spor turizmindeki yükselişini de daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Didim’i sporun ve sağlıklı yaşamın merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yelken yarışlarına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyor ve halkımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

