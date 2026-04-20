GEMİMO Seçimlerinde Rekor Katılım

Seçimlerde ortaya çıkan tablo, meslek camiasının sürece yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu.

“Odanın Dünü, Bugünü ve Yarını” hareketi tarafından yapılan açıklamada, mavi listenin tüm asil ve yedek kurul üyeleriyle birlikte eksiksiz şekilde seçildiği belirtildi. Açıklamada, bu sonucun meslektaşların ortaya konulan vizyona duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.

Seçim sonuçlarının, birlik, kapsayıcılık ve çözüm odaklı yaklaşımın meslek camiasında karşılık bulduğunu ortaya koyduğu vurgulanırken, yeni dönemde “kapsayıcılık, şeffaflık ve ortak akıl” ilkeleri doğrultusunda hareket edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, elde edilen sonucun yalnızca bir seçim başarısı olmadığı, aynı zamanda önümüzdeki dönemde üstlenilecek sorumluluğun da göstergesi olduğu belirtildi.

Yeni dönemde önceliğin; meslektaşların hak ve menfaatlerini koruyan, mesleki gelişimi destekleyen ve denizcilik sektörünün tüm paydaşlarıyla uyum içinde çalışan bir oda yapısını ileri taşımak olacağı ifade edildi.

Seçim sürecine katılım sağlayan ve destek veren tüm üyelere teşekkür edildi.

