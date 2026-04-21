Turizm Sezonu Öncesi Gezi Tekneleri Bakıma Alındı

Kıyıya çekilerek boyamadan tamirata kadar birçok eksiklikleri giderilmeye başlanan tekneler, tekrar denize indirilerek diğer eksiklikleri gideriliyor.

Mersin tarihi mekanların yanı sıra 321 kilometrelik Akdeniz'e olan kıyı şeridi ile tatilcilerin tercih ettiği önemli şehirler arasında yer alıyor. Deniz tatilinin önemli noktalarından olan şehirde açık denizi tercih edenler ise gezi teknelerine rağbet gösteriyor. Mersin merkezinin yanı sıra Kızkalesi, Silifke Taşucu başta olmak üzere birçok noktadan tatilcileri alarak açıkta gezdiren büyük ebatlı teknelerin bazıları ise Erdemli Balıkçı Barınağı'nda bakıma alındı. Kıyıya çekilen teknelerin bakımları yapılmaya başlandı. Bakımları yapılan bazı tekneler ise tekrar suya indirildi. Yaklaşık bir ay daha devam etmesi beklenen bakımların ardından deniz sezonun başlayacağı belirtildi.

Bu sene sezondan umutlular

Geçen sezonun güzel ve aksaklık yaşamadan geçirdiklerini anlatan tekne sahiplerinden Sanver Akyürek, "Bu sene de teknelerimizi hazırlıyoruz. Nisan sonu, Mayıs 15 gibi yani bayramdan önce teknelerimizi yine Taşucu Limanı'na götürmeyi düşünüyoruz. Şu anda teknenin dış ve iç bakımları yapılıyor. Şimdi ahşabı değiştiriyoruz. Eğrilerimizi, postalarımızı değiştirdik. Şu an dış kaplamadayız. Daha sonra kalafat ve macuna gireceğiz. Macun ve boya yaptıktan sonra teknemizi suya indireceğiz" dedi.

Bu sene umutlu olduklarını ancak savaş gibi global krizlerden dolayı neler yaşanacağını tam olarak bilmediklerini de aktaran Akyürek, dileklerinin iyi geçmesinden yana olduğunu kaydetti.

"Turizmden iyi bir beklentimiz var"

Tekne sahiplerinden Adnan Kaftan, "Bakımlarda teknelerin pervaneleri yapıldı. Millerin, şaftların bakımları yapıldı. Teknenin boyası, macunu, kalafatı yapıldı. Olması gereken her şeyi yaptık. Makinelerin ayrıyeten değişmesi gereken parçaları vardı çünkü biz suyun üzerine gidiyoruz. 100 kapasitenin üzerinde yolcu alıyoruz. Ne içerisindeki müşterilerimiz mağdur olsun ne biz kaptanlar mağdur olalım. Bu sene turizmden normalde iyi bir beklentimiz var ama bu savaşta nasıl olur, nasıl biter bilemiyoruz. Bir sürü de masraf ettik. Umarım yapmış olduğumuz masrafları çıkartırız, karşılarız" diye konuştu.

Tekne tamirlerinde çalışan ustalardan Öner Sanel, "Teknenin bakımlarını, onarımlarını yapıyorum. Macununu, boyasını, ağacını değiştiriyorum. Kırık kaburgaları varsa onları değiştiriyorum, hazırlıyorum. Tekne denize inecek vaziyete getiriyoruz" şeklinde konuştu.

