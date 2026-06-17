İMEAK DTO ile Türkiye İş Bankası Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

17 Haziran 2026 tarihinde İMEAK Deniz Ticaret Odası Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen törende protokole, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ile Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz imza attı.

İmza törenine İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Naiboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Görgün ve Ahmet Can Bozkurt, Antalya, Bodrum, Fethiye, İskenderun ve Kocaeli Şube Başkanları ile Türkiye İş Bankası Turizm Bankacılığı Müdürü Güvenç Çelim ve Müdür Yardımcısı Nilüfer Solmaz Çolak da katıldı.

Türkiye’nin mavi ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlaması hedeflenen iş birliği kapsamında, İMEAK Deniz Ticaret Odası üyelerine özel kredi paketleri ve avantajlı bankacılık ürünleri sunulacak. Gemi işletmeciliğinden deniz taşımacılığına, limancılıktan tersaneciliğe kadar uzanan denizcilik ekosisteminin desteklenmesi amaçlanıyor.

Denizcilik sektörünün faaliyet yapısı ve sezonsal iş döngüsü dikkate alınarak hazırlanan esnek geri ödeme planları sayesinde işletmelerin nakit akışlarını daha etkin yönetmeleri ve yatırımlarını daha güçlü bir finansal yapıyla hayata geçirmeleri hedefleniyor.

İmza töreninde konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, denizcilik sektörünün ülke ekonomisi ve dış ticaret açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler, jeopolitik riskler ve artan maliyetlerin sektör üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Bu süreçte üyelerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın öncelikleri arasında yer aldığını belirten Kıran, Türkiye İş Bankası ile imzalanan protokolün sektör için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise denizcilik sektörünün Türkiye’nin dış ticaret hacminin büyük bölümünü taşıyan ve lojistik altyapısını güçlendiren stratejik bir alan olduğunu vurguladı. İş birliği kapsamında sektörün ihtiyaçlarına özel kredi paketleri, esnek geri ödeme planları ve kapsamlı bankacılık çözümleri sunacaklarını belirten Yılmaz, denizcilik sektörünün uzun vadeli çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini kaydetti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Türkiye İş Bankası arasında hayata geçirilen iş birliğinin, denizcilik sektörünün finansman olanaklarını güçlendirmesi ve Türkiye’nin mavi ekonomisinin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Vira Haber