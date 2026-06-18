Mersin'de Denizcilik Eğitimine Dev Yatırım

Açılışta Mersin Valisi Atilla Toros ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu fakültenin köprüüstü simülatöründe gerçekleştirdikleri incelemeyle öğrencilere sunulan eğitim altyapısını yerinde değerlendirdi.

Mersin Üniversitesi Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Fakültesi adıyla hizmet veren eğitim kompleksinin açılışı, iş dünyası ile kamu kurumlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdi. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili H. Mert Avcı, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Jale Ece, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak katıldı. Mersin Deniz Ticaret Odası üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin de yer aldığı törende, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu'nun fakültenin donatılmasına katkı sağlayan kurumlara teşekkür etmesinin ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini birlikte kesti.

Köprüüstünde Temsili Boğaz Geçişi

Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, fakültenin öne çıkan birimlerini yerinde inceledi. Denizde canlı kalma eğitimlerinin verildiği dalga havuzu ile köprüüstü simülatörünü gezen heyet, yetkililerden eğitim süreçlerine ilişkin bilgi aldı. İnceleme kapsamında Vali Atilla Toros ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, simülasyon merkezinde gerçekleştirilen temsili Boğaz geçişiyle öğrencilerin gerçek deniz koşullarına nasıl hazırlandığını yakından inceleme fırsatı buldu.

Tören kapsamında, fakültenin sınıf ve laboratuvarlarının tefrişatına katkı sağlayan kurumlara teşekkür plaketleri takdim edildi. Blokların donatımını üstlenen İMEAK Deniz Ticaret Odası adına Başkan Tamer Kıran'a, ATAKO Taşımacılık adına Filip Tahinci'ye, Ceynak Lojistik adına Hüseyin Kanat'a ve AB Petrol adına Mustafa Kemal Köymen'e plaketleri sunuldu. Köprüüstü simülatörü ile laboratuvarların tefrişatını üstlenen Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği adına Kaptan Savaş Çakmak'a ve yüklenici firma Aytekin Serol Mühendislik Yöneticisi İsmail Aytekin'e de teşekkür plaketleri takdim edildi.

Denizcilik Eğitimine Kalıcı Bir Yatırım

Mersin Üniversitesi Mersin Deniz Ticaret Odası Denizcilik Fakültesi, kentin denizcilik birikimini güçlü bir eğitim altyapısıyla buluşturarak sektöre nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor. Mersin Deniz Ticaret Odası'nın öncülüğünde hayata geçen fakülte, toplam 4 yılda tamamlandı. Mersin Üniversitesi merkez kampüsünde konumlanan eğitim kompleksi, toplam 15.340 metrekare alan üzerinde 13.850 kapalı ve 9485 metrekare açık alana ve 500 öğrenci kapasitesine sahip.

Birbirinden farklı katlardan oluşan ve birbirinden farklı kotlardan bağlanan 7 bloktan oluşan yapıda sürdürülebilir yaşam ve enerji tasarrufu ilkelerine göre belirlenmiş tasarım kriterleri uygulandı.

Yapıda, yağmur hasadı sistemi ve binanın dış cephesindeki cephe saatine enerji sağlayan ve binanın çatısına konumlanmış bir rüzgâr tribünü bulunuyor.

Fakültenin en önemli bölümlerinden olan 5 metre derinliğe sahip dalga havuzunda, simülasyon sistemi ile istenilen büyüklük ve tipte dalga; yüksek hızlı rüzgâr fanlarıyla da fırtına koşulları oluşturulabiliyor. Bu sayede öğrencilerin gerçek deniz ortamını deneyimlemeleri amaçlanıyor.

Eğitim kompleksinde 126 kişilik konferans salonu, 45 araç kapasiteli otopark, 210 kişi seyirci kapasiteli 25×15 metre ebadında eğitim havuzu, 1050 metrekarelik tören alanı, 600 metrekarelik sığınak, 13 adet derslik, 10 adet laboratuvar, 8 adet simülasyon odası, 4 adet asansör, 14 kişilik dekanlık toplantı salonu, 2 adet simülasyon eğitimi toplantı odası, 120 kişilik kafeterya, 75 metrekarelik kütüphane ve basketbol sahası bulunuyor.

Vira Haber