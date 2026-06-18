Deniz Dibi Temizliği Turgutreis’te Yapıldı

12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin bu haftaki etabı Turgutreis’te yapıldı. Etkinliğe Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Bahçelievler Mahalle Muhtarı Fatma Akalan ve Turgutreis Mahalle Muhtarı Hasan Gökhan Satılmış, belediye personeli, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği çalışmalarında denizden yaklaşık 260 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan atıklar arasında cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli atıklar yer aldı. Çıkarılan atıklar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Turgutreis sahilinde sergilendikten sonra Konacık Mahallesi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürüldü. Deniz Dibi Temizliğinin sonraki etabı 24 Haziran Çarşamba günü Gümüşlük’te gerçekleştirilecek.

Vira Haber