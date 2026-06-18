Ayden Marine’den Deniz Temizliğinde Yerli ve Akıllı Çözüm

Yerli mühendislikle geliştirilen araç, çevre temizliğinde verimliliği artırmayı hedefliyor.

Ayçın Özsakabaşı liderliğindeki Ayden Marine tarafından geliştirilen insansız çöp toplama teknesi, gerçekleştirilen deniz testlerini başarıyla tamamladı. Çevre teknolojileri ve insansız deniz araçları alanında geliştirilen proje, deniz yüzeyindeki atıkların etkin şekilde toplanmasını hedefliyor.

Tamamen yerli mühendislik çalışmalarıyla geliştirilen 3 metre boyundaki insansız tekne, su yüzeyinde bulunan atıkları toplamak üzere tasarlandı. Üzerinde yer alan konveyör bant sistemi sayesinde deniz yüzeyindeki çöpleri otomatik olarak bünyesine alabilen tekne, 200 kilogram çöp toplama kapasitesine sahip.

Gelişmiş kamera sistemleriyle donatılan araç, 8 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebilirken, tek şarjla yaklaşık 4 saat kesintisiz görev yapabiliyor. Sistem; limanlar, marinalar, göller, nehirler ve kıyı bölgelerinde çevre temizliği çalışmalarında kullanılmak üzere geliştirildi.

İnsansız yapısı sayesinde operasyonel verimliliği artıran ve personel ihtiyacını azaltan tekne, çevre temizliği çalışmalarının daha güvenli şekilde yürütülmesine de katkı sağlıyor.

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayden Marine Kurucusu Ayçın Özsakabaşı, çevre teknolojileri ve otomasyon alanındaki yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu projede günümüzün en ileri denizcilik ve otomasyon teknolojilerinden yararlandık. Uzaktan kontrol sistemleri, gelişmiş kamera altyapısı, akıllı görev yönetimi ve yapay zekâ destekli yazılım çözümlerini bir araya getirerek çevre temizliği alanında yeni nesil bir platform geliştirdik. Hedefimiz sadece çöp toplamak değil, aynı zamanda denizlerin korunmasına katkı sağlayacak akıllı ve sürdürülebilir çözümler üretmek.”

İlk su testlerinde teknenin manevra kabiliyeti, uzaktan kontrol performansı, konveyör sistemi ve toplama kapasitesi detaylı şekilde değerlendirildi. Testlerden elde edilen sonuçların beklentilerin üzerinde olduğu belirtilirken, sistemin önümüzdeki dönemde farklı kullanım senaryolarına uygun olarak geliştirilmeye devam edeceği ifade edildi.

Ayden Marine, çevre teknolojileri ve insansız deniz araçları alanındaki çalışmalarını sürdürerek denizlerin temiz tutulmasına katkı sağlayacak yenilikçi projeler geliştirmeyi hedefliyor.