Almanya Hürmüz Boğazı'ndaki Muhtemel Mayın Temizleme Görevi İçin Bölgeye 2 Gemi Yolladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO Savunma Bakanları toplantısı için geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere açıklamada bulundu. Pistorius, kapı önü açıklamasında, Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda muhtemel mayın temizleme görevi için bölgeye 2 gemi yolladığını bildirdi. Pistorius, "Şu anda, mayın tarama gemimiz Fulda ve ikmal gemimiz Mosel, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Kızıldeniz'e doğru seyrediyor" dedi.

Pistorius, mayın tarama operasyonuna katılmadan önce İran ve Umman'dan onay alınması gerektiğini belirterek, herhangi bir görevin İran ile ABD arasındaki müzakerelerde yaşanacak gelişmelere de bağlı olduğunu ekledi.

Vira Haber