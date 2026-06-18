Akdeniz’deki Dev Av Tamamlandı: Türk Balıkçı Gemileri 3 Bin Tonluk Orkinos Kotasıyla Yurda Dönüyor

Kıbrıs ile Malta adaları arasındaki geniş sahada zorlu bir mesai harcayan Türk balıkçı gemileri, ağlarını çekerek limanlarına doğru dönüş yolculuğuna başladı.

Trabzon filosu kotada aslan payını aldı

Gelecek üç yılı kapsayan avcılık kuralarının çekilmesinin ardından, Türkiye’nin toplam mavi yüzgeçli orkinos kotası 2 milyon 987 bin 950 kilo olarak belirlendi. Bu kota, kurada adı çıkan toplam 80 gemi arasında paylaştırıldı.

Trabzon balıkçı gemisi filosu, bu yıl Akdeniz’e gönderdiği 10 dev tekneyle operasyonda güçlü bir şekilde yer aldı. Türkiye genelindeki filonun yüzde 12,50'sini oluşturan Trabzon gemileri, toplam kotanın yüzde 15,12’sine denk gelen 451 bin 753 kiloluk avlanma hakkını elde ederek sezonda öne çıkan bölge oldu.

Gemi başına 37 ton av düştü

Türkiye Geneli operasyona katılan 80 gemi, tekne başına ortalama 37 bin 349 kilo orkinos avladı. Trabzon filosundaki gemiler, tekne başına ortalama 45 bin 175 kilo av gerçekleştirerek Türkiye ortalamasının üzerine çıktı. Trabzon dışından katılan 70 balıkçı gemisi ise toplamda 2 milyon 536 bin 197 kilo kota kullanarak tekne başına ortalama 36 bin 231 kilo avla sezonu kapattı.

1 Temmuz'da resmi olarak sona ermesi beklenen avcılık, balıkçıların yüksek performansı sayesinde vaktinden önce bitirildi. Akdeniz'deki av görevini başarıyla tamamlayan balıkçıların, önümüzdeki günlerde Türk limanlarına yanaşması bekleniyor.

Vira Haber