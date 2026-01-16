Jotun’un Yeni Ofisi, Çalışma Kültürünü Güçlendiriyor

Yeni ofis, hem çalışanlarına daha verimli bir çalışma ortamı sunmayı hem de iş dünyasına daha yakın bir konumda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye’deki faaliyetlerine 1989 yılından bu yana başarıyla devam eden Jotun, büyüme hedefleri doğrultusunda, çalışanlar için konforlu bir alan sunma amacıyla merkez ofisini iş dünyasının önemli merkezlerinden Maslak Square’e taşıdı.

Deniz, endüstri, toz ve dekoratif boyalar olmak üzere dört ana segmentte toplam 690 çalışanıyla hizmet veren Jotun’un İstanbul’daki genel merkezinde 90 çalışan görev yaparken, şirketin gelecekteki büyüme hedefleri doğrultusunda yeni ofis 120 kişi kapasiteli olarak planlandı. Maslak’ta yer alan ofisin merkezi konumu toplu ulaşım ağlarına yakınlığı ile çalışanlar için günlük ulaşımı kolaylaştırarak daha konforlu bir çalışma deneyimi sağlıyor. Aynı zamanda bölgedeki profesyonel ekosistem ve iş birlikleri açısından stratejik bir tercih olarak öne çıkıyor.

Tasarım İlkeleriyle Uyumlu, Çalışan Odaklı Çalışma Alanı

Yeni genel merkez ofisin tasarımı, Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından çalışanların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi. Tasarım sürecinde ekipler arasında yapılan kapsamlı anketlerle kullanım alışkanlıkları analiz edildi. Elde edilen içgörüler fonksiyonel, erişilebilir ve çalışan deneyimini önceleyen bir ofis kurgusunun temelini oluşturdu.

Ofis tasarımı, Jotun’un global olarak benimsediği mimari yaklaşımı yansıtacak şekilde sade, ferah, özgün ve modern bir çalışma atmosferi oluşturdu. Ekipler arası iletişim ve iş birliğini destekleyen bir çalışma ortamı oluşturulması amacıyla doğal ışığın tüm alanlara ulaşmasına özen gösterilen mekânda açık çalışma düzeni, geniş ortak alanlar ve farklı türde toplantı odaları yer alıyor.

Tasarımı Erginoğlu & Çalışlar tarafından oluşturulan ofisin uygulaması Çizgi Mimarlık tarafından gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni genel merkez ofis, Jotun’un kültürünü yansıtan çağdaş, fonksiyonel ve ilham veren bir çalışma alanına dönüştü.