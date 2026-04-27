Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkalım: Büyükada’daki Güntekin Yalısı Koruma Altına Alınmalıdır

Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin’in uzun yıllar yaşadığı Büyükada’daki evi, bugün ne yazık ki kamusal erişime kapalı ve koruma politikaları açısından belirsiz bir durumda bulunmaktadır. Oysa bu yapı yalnızca bir konut değil; edebiyat tarihimizin, kültürel hafızamızın ve ulusal kimliğimizin yaşayan tanıklarından biridir.

Büyükada, tarihi dokusu ve kültürel birikimiyle İstanbul’un en özel bölgelerinden biridir. Adanın Maden Mahallesi’nde, Yılmaztürk Caddesi No:169 adresinde yer alan ve kamuoyunda “Güntekin Yalısı” olarak bilinen bu zarif köşk; beyaz cephesi, pembe panjurları ve denize açılan siluetiyle hem mimari hem de edebi açıdan büyük bir değere sahiptir.

Bu ev, yalnızca estetik bir yapı olmanın ötesinde; Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe gibi Türk edebiyatının temel taşlarından sayılan eserlerin üretildiği bir mekândır.

Dolayısıyla burası, yalnızca bir yazarın evi değil; ulusal hafızamızın somut bir parçası, kültürel sürekliliğimizin taşıyıcısıdır.

Ancak bugün yapı özel mülkiyet kapsamında bulunmakta, müze statüsünde olmadığı için kamusal erişime kapalı tutulmaktadır. İçeride bulunan kitapların ve kişisel eşyaların korunması amacıyla dokunulmasının istenmediği ifade edilse de, böylesine kıymetli bir kültürel mirasın tamamen toplumdan izole edilmesi kaygı vericidir.