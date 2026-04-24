IACS Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 21 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) Genel Politika Grubu’nun (GPG) 100. toplantısı kapsamında gerçekleştirilen “IACS’nin Denizcilik Sektörüne Katkısı” temalı ilk oturuma katıldı.

Toplantıya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ile meclis üyeleri Cihan Ergenç ve Metin Düzgit başta olmak üzere denizcilik sektörü temsilcileri katılım sağladı.

Robert Ashdown, Ajay Asok Kumar ve Oral Erdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda; deniz güvenliği, deniz çevresinin korunması ve küresel denizcilik standartlarının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler ele alındı.