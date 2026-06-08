Dünya Çevre Günü'nde Mi̇ni̇klerden Sıfır Atık Dersi

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrenciler hem sıfır atık yaklaşımını deneyimledi hem de organik atıkların doğaya ve tarımsal üretime nasıl katkı sağladığını öğrendi.

İklim değişikliği, gıda israfı ve atık yönetimi günümüzde dünyanın en önemli çevre sorunları arasında yer alırken, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasına yönelik çalışmalar da önem kazanıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte FMV Ispartakule Işık Anaokulu öğrencileri, sebze ve meyve atıklarını komposta dönüştürerek sürdürülebilir yaşam konusunda uygulamalı eğitim aldı. Minikler, kendi elleriyle hazırladıkları doğal gübreyi okul bahçesindeki "Işık Bostan"da kullanmak üzere üretirken, atığın yeniden üretime kazandırılma sürecini de yerinde deneyimledi.

Etkinlik kapsamında Avcılar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden çevre mühendisi Serap Akıncı ile uzman eğitmen Sevinç Tanrıverdi Öztürk öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, organik atıkların nasıl ayrıştırıldığını, kompostun nasıl oluştuğunu ve bu sürecin doğaya sağladığı katkıları uygulamalı olarak öğrendi.

Atıklar Komposta, Kompost Ürüne Dönüşecek

Minikler tarafından oluşturulan kompost alanında sebze ve meyve atıkları doğal yöntemlerle ayrıştırılarak organik gübre üretiminin ilk adımları atıldı. Elde edilecek kompostun okul bahçesinde bulunan "Işık Bostan"da kullanılması planlanıyor.

Bu sayede öğrenciler yalnızca atıkların dönüşüm sürecini öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda kendi yetiştirecekleri bitki, sebze ve meyvelerin büyüme sürecini de yakından takip edecek.

Sıfır Atık Bilinci Teoriden Uygulamaya Taşındı

FMV Ispartakule Işık Anaokulu tarafından hayata geçirilen çalışma ile öğrencilerin geri dönüşüm, atık yönetimi, sürdürülebilir yaşam ve çevresel sorumluluk konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirilen etkinlik, çevre eğitiminin yalnızca anlatılan değil, deneyimlenen bir süreç olması gerektiğine dikkat çekerken; çocukların doğayla bağ kurmasını ve çevre sorunlarına karşı çözüm odaklı bakış açısı geliştirmesini amaçlıyor.

Küçük yaşta kazanılan bu farkındalığın geleceğin çevre dostu yaşam alışkanlıklarına dönüşmesi hedeflenirken, öğrenciler de bir avuç organik atığın nasıl yeniden üretime kazandırılabileceğini kendi deneyimleriyle öğrenmiş oldu.

Vira Haber