Küresel Deni̇z Ti̇careti̇nin Kalbi̇ Posidonia’da 

Fuar gündeminde yeni inşa siparişleri, teknoloji ortaklıkları, alternatif yakıt projeleri ve karbonsuzlaşma süreci öne çıktı.

Dünyanın en prestijli denizcilik fuarlarından biri olarak kabul edilen Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı, 1-5 Haziran tarihleri arasında 29’uncu kez Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlendi. Enerji tedarik zincirlerinin yoğun baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşen fuara deniz ticaretini olumsuz etkileyen jeopolitik gelişmeler, karbonsuzlaşma süreci, çevresel uyumluluk düzenlemeleri ve yeni teknoloji yatırımları damga vurdu.

Posidonia 2026, 83 ülke ve bölgeden 2227 katılımcı ve uzun bir aradan sonra geri dönen Almanya ve İtalya dahil rekor sayıda 24 ulusal pavyonla fuar tarihinin en büyük edisyonu oldu. Konferans ve seminer programında, yoğun talep nedeniyle ilk kez fuar alanının dışında düzenlenen yaklaşık 70 etkinlik yer aldı.

Posidonia 2026’nın resmi açılış törenine Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, AB Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm Komiseri Apostolos Tzitzikostas, Yunan Gemi Sahipleri Birliği (UGS) Başkanı Melina Travlos, IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, Panama Cumhurbaşkanı José Raúl Mullino ve dünyanın dört bir yanından denizcilik ülkelerinden bakanlar ve bakan yardımcıları katıldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, açılış töreninde yaptığı konuşmada denizciliğin stratejik ve jeopolitik öneminin her zamankinden daha güçlü bir şekilde vurgulandığını belirterek Yunan denizciliğinin uluslararası sahnede önemli bir oyuncu olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm Komiseri Apostolos Tzitzikostas ise AB ithalatının yüzde 76’sının, ihracatının yüzde 73’ünün deniz yoluyla yapıldığına dikkat çekerek “Avrupa içinde bile, tüm yük taşımacılığının neredeyse üçte birini oluşturuyor. Sadece AB’nin denizcilik ithalatının değeri yıllık 1,3 trilyon Euro’ya ulaşıyor. Avrupa’da 300’den fazla tersane ve 28 bin denizcilik ekipmanı üreticisi var. Bu rakamlar bir şeyi açıkça kanıtlıyor: Gemiler olmadan, limanlar olmadan rekabetçi bir Avrupa olmaz. İşte tam da bu nedenle, Orta Doğu krizi patlak vermeden önce, iki yeni ve çok önemli AB stratejisi sundum: Avrupa Denizcilik Sanayi Stratejisi ve Avrupa Limanları Stratejisi. Çünkü önümüzde eşsiz bir fırsat var: Avrupa’nın küresel gelişmeleri sadece takip etmekle kalmayıp, onlara öncülük etmesini sağlamak” dedi.

“Orta Doğu’daki̇ Durum Küresel Denizcilik İçin Ci̇ddi̇ Zorluklar Yaratıyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez de seyrüsefer özgürlüğü, jeopolitik sorunlar, denizcilerin refahı, karbonsuzlaştırma ve dijitalleşme dahil küresel denizciliğin gündemindeki tüm önemli konulara değindi: “Orta Doğu’daki bugünkü durum, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimler de dahil olmak üzere küresel denizcilik, enerji güvenliği ve tedarik zincirleri için ciddi zorluklar yaratmaktadır. Ticaretin aksaması ve durmasıyla birlikte, hayati bir enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemini göz ardı etmek imkansızdır. Bölgenin günde yaklaşık 20 milyon varil petrol, küresel deniz yoluyla petrol ticaretinin %25’i, küresel LNG ticaretinin yaklaşık %20’si ve gübre ticaretinin üçte birini işlediğini hatırlamalıyız. Aynı zamanda, Kızıldeniz’deki güvensizlik, normal zamanlarda küresel ticaretin %12-15'ini ve küresel konteyner trafiğinin %20’sini taşıyan Süveyş Kanalı üzerinden yapılan ticareti de aksatmıştır.”

Ticari ve Kültürel Boyutlarıyla Denizcilik

Posidonia 2026’nın konferans ve seminer programı, sektörün yalnızca ticari değil aynı zamanda stratejik ve kültürel boyutlarını da tartışmaya açtı. Marine Insurance Greece toplantısında yaptırımlar, savaş riskleri ve “karanlık filo”nun yükselişiyle şekillenen sigorta piyasasının geleceği masaya yatırılırken; RightShip konferansı veri şeffaflığı ve dijitalleşmenin deniz güvenliğini nasıl dönüştürdüğünü vurguladı. Naftemporiki Shipping Conference ise enerji güvenliği, iklim politikaları ve küresel güç dengelerinin denizcilik üzerindeki etkilerini tartışarak, sektörün önümüzdeki on yılda karşılaşacağı dönüşümün ipuçlarını verdi. Organizasyonun en dikkat çekici oturumlarından biri de yapay zekaya ayrılan panel oldu. Fuar öncesinde yapılan bir ankete göre 40’tan fazla katılımcı şirket, operasyonlarının bir bölümünde AI teknolojilerini entegre etmiş durumda; bu rakam, yalnızca iki yıl önce laboratuvar ve pilot projelerle sınırlı kalan uygulamaların hızla sektöre yayıldığını gösteriyor. Klasifikasyon kuruluşlarından yazılım geliştiricilere, ekipman üreticilerinden lojistik platformlarına kadar geniş bir yelpazede yapay zeka çözümleri sergilendi. “Navigating the Future: AI in Global Shipping” başlıklı panel, Posidonia 2026’nın “teknolojiyle en yoğun yüklenmiş” edisyonu olarak anılmasına katkı sağladı.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı ve INTERMEPA Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu da, dünyanın en prestijli denizcilik fuarlarından biri olan ve iki yılda bir düzenlenen Posidonia 2026 kapsamında, HELMEPA (Hellenic Marine Environment Protection Association) tarafından gerçekleştirilen “Ocean Intelligence in MetaShipping: Biodiversity – People – Innovation – Investment” başlıklı uluslararası konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Atina Metropolitan Expo’da gerçekleştirilen ve 500 kişinin dinleyici olarak katıldığı Shipowners’ Panel’de Kaptanoğlu, denizcilik sektöründe sürdürülebilirliğin rekabet avantajına dönüşümü, liderlik, insan kaynağı, teknoloji, dayanıklılık ve geleceğin denizcilik vizyonu üzerine değerlendirmelerini dünya denizcileri ile paylaştı.

Posidonia 2026 Rekorlarla Kapandı

Posidonia Uluslararası Denizcilik Fuarı, 35 binden fazla ziyaretçi ve 2200’ü aşkın katılımcıyla tarihinin en büyük edisyonu olarak 5 Haziran’da sona erdi. Küresel ticaretin %87’sini taşıyan denizcilik sektörünün buluşma noktası olan fuar, ticari anlaşmaların yanı sıra sektörün politika gündemini belirleyen bir platform olarak öne çıktı. Fuar boyunca sıfır emisyonlu denizcilik geçişi en önemli gündem maddelerinden biri oldu. 2026 edisyonu, Avrupa bayraklı ve Avrupa limanlarına uğrayan gemilerin işletme ekonomisini köklü biçimde değiştiren AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamına giren ilk Posidonia olarak tarihe geçti.

Posidonia Exhibitions S.A. Genel Müdürü Theodore Vokos, resmi kapanış mesajında fuarın sektördeki en önemli ticari duyurulara ev sahipliği yaptığını belirterek, “Her edisyonda olduğu gibi Posidonia 2026 da yeni inşa siparişlerinden teknoloji ortaklıklarına, sınıflandırma anlaşmalarından yakıt geçiş girişimlerine kadar sektörün en kritik ticari gelişmelerinin duyurulduğu tercih edilen platform oldu” ifadelerini kullandı.